A E S, Tour Médias panafricains en Terre sahelienne…

Incontestablement la Communication joue et jouera encore longtemps, un Rôle important dans la guerre intensive imposée à nos États pour avoir décidé de s’affranchir de l’exploitation et de l’esclavage.

Les Impérialistes aux abois mettent en marche tout leur arsenal de communication , pour tenter de manipuler les Opinions publiques africaines, et susciter ainsi, la déstabilisation dans les États de l’AES .

C’est pourquoi nous plaidons pour l’organisation un voyage de Presse dans l’AES, au profit des Médias panafricans de renom, pour renforcer le Travail fort appréciable des Médias Publics et Privés locaux d’ans nos pays .

À la guerre comme à la guerre , aucun moyen pour renforcer les fronts n’est ou ne sera de trop.

Imaginez un voyage goupé de Prese en AES avec des Médias comme Afrcable tv Bamako), For you Média Groupe et Afrique Média ( auCameroun) , New World Tv ( au Togo). On pourrait y adjoindre de Médias en ligne ayant une bonne audience auprès des Diaspora comme Tam Tam info ( au Niger) , Bamada ( au Mali ) etc .

Dans le cadre d’un voyage organisé ces Médias vont sillonner les pays de l’AES, rencontrer les populations, les Administrations publiques, les Acteurs clés du secteur privé, constituer des bases de données et d’arguments vivants , qui durablement leur permettront d’améliorer leur capacité de riposte face aux attaques des Médias mensonges occidentaux .

Une telle Action de communication aura un impact communicationnel Bénéfique plus considérable que les Conférences de Panafricanistes organisées ci et là , avec un risque de galvauder le NARRATIF progressiste .

Les Autorités maliennes en charge de l’exercice de la Présidence tournante de Confédération de l’AES, peuvent décider de l’initiative.

Bamako sera le point de départ du voyage de Presse pour Médias panafricains (ou l’Eductour Presse panafricaine pour employer un néologisme du vocabulaire du monde du voyage ).

Au Niger nous disons Zantchan kassa né, Labou sani nô

Par Elhadj MAIGA Alzouma