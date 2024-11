Le Pr Gambari avertit d’une nouvelle guerre froide sur l’Afrique

L’ancien Sous-secrétaire général des Nations Unies, le professeur Ibrahim Gambari, a tiré la sonnette d’alarme sur le retour progressif du monde à une nouvelle guerre froide, directement ou par procuration.

Lors de la 12ème Conférence annuelle du magazine Realnews mardi à Lagos,le Pr Gambari, ancien ministre nigérian des Affaires étrangères et

chef de cabinet de l’ancien président Muhammadu Buhari, a noté la résurgence et le ré-alignement géopolitiques en cours dont nous sommes tous témoins en ces temps difficiles dans le monde.

S’exprimant sur le thème de la conférence « L’Afrique dans la

géopolitique changeante du monde : questions sur la démographie, la

technologie, l’intelligence artificielle, les ressources naturelles », Gambari a exhorté les Africains en général et les Nigérians en particulier « à prendre du recul et à réfléchir aux contours du changement qui nous entoure, quant à l’invitation qu’il nous offre à commencer à réfléchir sérieusement à leurs implications pour notre avenir immédiat et nos intérêts à long terme. » Les changements, selon lui, se déroulent sous nos yeux, promettent une transformation

profonde du fonctionnement du système international, et les nations, grandes et petites, du Nord et du Sud, se préparent activement à ne pas être laissées pour compte ni réduites à l’état de victimes du nouvel ordre en train de se construire.

Observant que les dépenses consacrées aux nouvelles générations d’armes de destruction massive montent en flèche et que partout dans le monde, de l’Atlantique au Pacifique, de l’Arctique à l’Antarctique,

sur terre, dans les airs, sur les mers et dans l’espace, il a déclaré

qu’« une militarisation inexorable est en cours ».

« Profitant des possibilités ouvertes par les nouvelles technologies numériques et l’intelligence artificielle, diverses options de guerre électronique sont développées.

(…) Dans tout cela, des emplacements de premier choix dans le monde qui offrent une forme ou une autre d’avantage stratégique sont recherchés

», a-t-il déclaré. Ajoutant que l’Afrique, qui regorge de tels sites

stratégiques, est, sans surprise, la cible d’appels d’offres

concurrentiels des grandes et moyennes puissances qui y installent des bases militaires.

« Nous savons que toute la côte africaine est déjà parsemée de bases militaires exploitées par diverses puissances ; le continent est à nouveau au centre d’une ruée vers l’or alors que la nouvelle guerre froide s’intensifie. En plus des considérations géostratégiques en cas de conflits et de guerres, il existe de forts intérêts à sécuriser

l’accès et le contrôle des minéraux stratégiques et critiques, des

terres arables et des forêts », a-t-il déclaré.

M. Gambari a également noté que des investissements compétitifs sont également réalisés pour construire des alliances politiques stables et durables avec les gouvernements de divers pays et que l’ère de la géopolitique à somme nulle est de retour avec toutes ses conséquences

déstabilisatrices pour les pays africains.

Examinant les options qui s’offrent à l’Afrique, M. Gambari a déclaré

qu’avec plus d’un milliard d’habitants et une population très jeune, le continent africain est destiné à jouer un rôle important dans la démographie mondiale dans un contexte où les populations déclinent et

vieillissent rapidement dans de nombreuses autres régions du monde.

Il estime que tirer profit du dividende démographique africain dans une nouvelle saison de nouvelle géopolitique mondiale signifie, en réalité, que les pays du continent « doivent élaborer des stratégies nationales et régionales pour tirer parti de l’énergie, de l’esprit d’innovation et de la vision futuriste de sa jeunesse afin de garantir qu’à mesure qu’un nouvel ordre mondial prend forme, nous soyons en mesure de devenir des décideurs communs ».

Selon lui, la signification de tout ce qui précède est simple. « Bien

qu’il ne fasse aucun doute que nous sommes en proie à des changements rapides, complexes et multidimensionnels dans les affaires mondiales, il est tout aussi important de savoir que le résultat des changements géopolitiques en cours ne se fera pas nécessairement aux dépens ou au

détriment de notre peuple et de notre continent. Cela signifie que

nous devons être prêts à exploiter nos abondantes ressources humaines et naturelles pour accélérer notre développement afin de réaliser la transformation structurelle qui nous échappe depuis trop longtemps.

(…)Cela signifie également que nous ne pouvons pas nous permettre de rester les bras croisés pendant que les règles d’un nouvel ordre mondial sont en train d’être écrites. Nous avons la possibilité d’insister pour être des décideurs communs afin que le nouvel ordre mondial qui se forge reflète nos valeurs et nos aspirations à un monde plus juste, plus inclusif et plus équitable.

(…) A cet égard, nous devons veiller à ce que notre jeunesse devienne un avantage qui nous place à l’avant-garde de l’économie numérique et des innovations qui la sous-tendent », a-t-il ajouté.