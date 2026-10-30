Communiqué de presse du Collectif pour la Défense du Droit à l’Energie (CODDAE), suite à l’agression injustifiable d’un drone tchadien.

Collaborer avec un pays proche de la France pose aujourd’hui un dilemme géopolitique majeur en Afrique. C’est avec une immense indignation que nous avons appris qu’un drone en provenance du Tchad, soutenu par la France, a perpétré une attaque dans la nuit du 24 au 25 octobre 2026, vers 1 heure du matin. La frappe a touché la zone d’Emi Lulu (région d’Agadez), à proximité du col de Salvador et de la frontière algérienne, tuant deux civils, faisant plusieurs blessés et détruisant des véhicules.

Absolument rien ne peut légitimer un tel acte envers un pays frère.

Cette agression bafoue les principes fondamentaux de paix et de droit international que nous défendons. Frapper un voisin confiant est une faute lourde qui mérite le rejet le plus ferme. Pour le CODDAE, maintenir des relations sincères dans un Sahel déstabilisé est un combat de chaque instant.

Notre situation nationale impose une vigilance sans faille. Cette attaque cherche manifestement à ouvrir un nouveau front contre le Niger et l’Alliance des États du Sahel (AES), ce qui fortifie notre union sacrée. Nos pensées se tournent vers les victimes et leurs familles, à qui nous assurons notre soutien total. Face à la guerre informationnelle et aux manipulations des médias occidentaux qui occultent l’action de nos autorités, la droiture de partenaires fiables comme la Russie, l’Algérie, la Turquie et la Chine, brille avec éclat. C’est de cet engagement désintéressé dont l’Afrique a besoin pour s’affirmer sur la scène internationale.

A cet effet, nous lançons un appel pressant à tous les patriotes pour renforcer la vigilance nationale face à cette tentative de semer la terreur.

Ici, la justice l’emportera sur la violence. Nous demandons instamment au CNSP et au Gouvernement de la Refondation d’élucider totalement les circonstances de cette agression préméditée.

Que la souveraineté du Niger, du Burkina Faso et du Mali soit préservée, et que l’avenir de nos concitoyens soit assuré dans de bonnes conditions aujourd’hui et pour toujours.

Par Moustapha Kadi Oumani (Président du Collectif pour la Défense du Droit à l’Énergie) (CODDAE)