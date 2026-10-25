Niger–ONU : 66 ans de partenariat au service de la paix, de la dignité et du développement durable…

À l’occasion du 81e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, le Niger a réaffirmé son attachement au multilatéralisme et à la coopération internationale. Membre de l’ONU depuis 1960, le pays célèbre 66 ans de partenariat avec le Système des Nations Unies, fondé sur la paix, la dignité humaine et le développement durable.

Le samedi 24 octobre 2026, à l’occasion du 81ᵉ anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Son Excellence Monsieur Bakary Yaou Sangaré, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, a pris part à une cérémonie commémorative organisée au Niger, aux côtés de Madame Djanabou Mahondé, Coordinatrice par intérim du Système des Nations Unies au Niger.

Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960, le Niger entretient avec cette institution un partenariat qui s’inscrit dans une dynamique de solidarité, de coopération et de résilience, depuis 66 ans.

À travers cette célébration, le Niger et le Système des Nations Unies réaffirment l’importance d’une action concertée en faveur de la paix, de la dignité humaine et du développement durable, au bénéfice des populations.

Source: MAEC Niger