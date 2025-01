Espace AES : le Président du Faso tient son passeport biométrique…

Le passeport de la confédération de l’AES est entré en fonction hier conformément aux instructions des plus hautes autorités de l’espace.



Au Burkina Faso, c’est le président du Faso en personne qui en a donné le coup d’envoi.

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a fait son enrôlement biométrique et a reçu son passeport de la Confédération des États du Sahel (AES) qui entre en vigueur à compter de ce 29 janvier, rapporte l’agence d’information du Burkina.

Devant les services techniques, le Président du Faso a suivi les différentes étapes de l’enrôlement pour le passeport AES. Après quelques moments, son passeport lui est remis par le ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de police, Mahamoudou SANA.

L’enrôlement du Chef de l’État marque le début du processus d’enrôlement et de mise en circulation dans notre pays du passeport AES, document commun aux trois États membres.

Même si le passeport arborant le logo CEDEAO reste valable jusqu’à sa date d’expiration et les citoyens de l’espace AES sont invités à le faire remplacer par le nouveau passeport AES conformément aux règles en la matière.

C’est une étape importante de l’affirmation de l’identité AES et de la visibilité de cette nouvelle organisation sous régionale qui ambitionne de remplacer la CEDEAO moribonde et de regrouper tous les pays qui aspirent à une pleine souveraineté et une indépendance totale.



