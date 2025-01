Ouverture à Niamey de la 2ème phase du programme de la Coalition Islamique Militaire Contre le terrorisme dans les pays du Sahel…

La Coalition Islamique Militaire Contre le terrorisme (CIMCT) a organisé, ce jeudi 30 janvier 2025 à Niamey, une conférence internationale contre le terrorisme sur le thème « outils et législations pour lutter contre le financement du terrorisme » placée en sous la présidence du ministre d’Etat de la defense, le générale Salifou Mody.

Cette conférence dont les travaux dureront deux jours, se veut un cadre d’échanges d’idées, d’expériences et d’expertises afin de lutter efficacement contre le terrorisme, et rentre dans le cadre du début du programme de la Coalition Militaire de Lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel dans sa deuxième phase.

Un programme ambitieux qui vise le renforcement de la coopération régionale, la fourniture de l’appui technique et logistique, le renforcement des capacités nécessaires pour faire face au terrorisme dans toutes ses dimensions.

Ouvrant les travaux , le ministre d’Etat de la défense du Niger, le général de corps d’armée Salifou Mody a déclaré que cette conférence traite d’une problématique qui affecte particulièrement l’espace de la confédération du Sahel, un espace autre fois connu pour sa tranquillité légendaire avec sa diversité culturelle, économique et confessionnelle qui est aujourd’hui un terrain privilégié pour les organisations criminelles qui agissent sous le nom de l’islam et exploitent les fragilités sociales et politique du milieu pour semer la violence, la terreur et la division.

Le ministre mody a noté que « depuis plusieurs années, dans notre espace, ces groupes terroristes sont à l’origine des nombreuses exactions humaines, de destructions matérielles et de plusieurs actions de sabotage, servant ainsi les intérêts de leurs seuls commanditaires qui les financent à coût des milliards de FCA transformant ainsi de plus en plus cette monnaie en une véritable arme d’appui au profit de ces criminels ».

Tout en soulignant que leurs actions déstabilisent les pays de la sous-région et affectent aussi la paix et la sécurité à l’échelle mondiale, le ministre de la défense a signalé qu’il « convient de renforcer davantage toutes les synergies de lutte pour tarir toutes les sources de financement de ses terroristes au niveau national et international d’autant que la menace est transfrontalière ».

Il a soutenu que c’est ensemble « que nous devons réfléchir aux meilleures stratégies pour mener la traque des flux financiers des organisations terroristes dont le succès mènera inévitablement à l’affaiblissement et à leur échec ».

Par ailleurs, le ministre Salifou Mody a fait comprendre que la rencontre de Niamey est un espace « où nous pouvons renforcer la coopération internationale et élaborer des solutions innovantes, c’est aussi un appel à l’unité et à la solidarité car la lutte contre le terrorisme ne saurait se réduire à une simple réponse militaire, elle doit intégrer les approches de développement et de soutien aux communautés locales exemptées de tout superflu », rapporte l’agence nigérienne de presse.

Auparavant, le secrétaire général de cette coalition, le général pilote, Muhammed Bin Saeed Al -Moghidi a rappelé que ce programme est considéré comme le fruit de la coopération fructueuse entre les pays membres de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme.

Il a par la suite fait comprendre que cette coalition lancée à la suite de l’appel bienveillant du Roi Salman Ben Abdelaziz à unir les efforts pour lutter contre le fléau du terrorisme, et a été annoncée par le Prince Mohamed Ben Salman Ben Abedelaziz, Prince Héritier, Président du Conseil des Ministres, en décembre 2015, et jouit aujourd’hui d’un suivi rigoureux du Prince Khaled ben Salman Ben Abdelaziz, Ministre de la Défense, Président du Conseil des Ministres de Défense des Pays de la Coalition Islamique .

Le SG de la CIMCT d’apprécier les efforts du Niger dans la lutte contre le terrorisme, en collaboration avec les pays frères et amis comme un exemple à suivre dans la prise de responsabilité et l’action collective face à ce défi commun.

Selon le général pilote Muhammed bin saeed Al -Moghidi, le Royaume d’Arabie Saoudite a offert un don généreux au fonds des initiatives de la coalition d’un montant de cent millions de riyal saoudien et qu’en plus de l’organisation de 46 programmes de formation spécialisée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme dans ses différents domaines.

A cette date, 26 Etats membres ont bénéficié de ces programmes, a-t-il annoncé.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présentation d’un film documentaire sur le programme de la CIMCT et d’un autre sur le programme de lutte contre le terrorisme au Sahel.

Deux conférences sont au menu du programme de cette journée à savoir « les outils et législations pour la lutte contre le financement du terrorisme » et les « efforts du Niger dans la lutte contre le financement du terrorisme et blanchissement des capitaux » .

Cette cérémonie a enregistré la présence des membres du conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP) , les diplomates accrédités au Niger ; les membres du gouvernement , les leaders religieux et coutumiers ainsi que de plusieurs autres personnalités civiles et militaires .