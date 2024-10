Gestion des grandes institutions de l’Etat : la gabegie à l’état pur…

Depuis les évènements du 26 juillet 2023, les nouvelles autorités nigériennes ont rapidement pris des mesures conservatoires pour préserver l’intérêt supérieur de l’Etat.

C’est ainsi que toutes les institutions budgétivores créées pour recaser les parents, amis et connaissances et qui étaient grassement rétribués, ont été suspendues.

Il s’agit, entre autres, de l’assemblée nationale, CSC, Waqf, ANSI, Initiative 3N, etc.

Des inspections furent commandées afin de voir clair.

Au moment, où nous écrivions ces quelques lignes, les inspections continuaient au niveau de certaines institutions.

En attendant de disposer de l’intégralité de ces inspections, nous apprenons des sources sûres que des graves malversations et manquements ont été découverts.

D’après nos sources, au niveau de l’Assemblée nationale, les inspections concernent les législatures de 2011 à 2023.

Durant cette période qui a vu succéder à la tête du parlement nigérien les sieurs Hama Amadou, Amadou Salifou, Ousseini Tinni, Seini Oumarou, des choses pas très catholiques ont été décelées par les inspections.

Dépenses inéligibles, détournements, surfacturation, fausses factures, frais indûment perçus, manque de justificatif, dépenses non autorisées mais effectuées, des centaines de conseillers fictifs, des doubles paiements, etc, la liste est trop longue et, comble de gabégie, aucune législature n’est finalement blanche comme neige. Pour dire que les députés ont joué avec l’argent du contribuable !

C’est pire que dans la caverne d’Ali baba. En plus, des remboursements et autres confiscations des biens mal acquis, il serait indispensable de déchoir tous les indélicats de leurs droits civiques. Ils ont agi en connaissance de cause, ils ont piétiné la loi, il ne faut plus leur donner la chance de revenir narguer le peuple.

Au niveau de l’ANSI, une structure qui devrait permettre à l’Etat de rattraper son retard technologique, notamment en matière des tics, les inspecteurs cherchent à élucider l’emploi qui a été fait du fonds de l’Union Européenne, le fonds universel, le projet Village intelligent et les centaines d’autres milliards de francs CFA décaissés pour booster le secteur des télécoms au Niger.

On avait promis un portail pour le gouvernement, pour chaque ministère, pour chaque institution de l’état, au finish, rien de concret n’a été fait, alors que plusieurs milliards ont été enlevés des caisses de l’état.

Des sociétés écrans ont été créées et des marchés fictifs attribués, il faut rendre gorge.

Au niveau du Waqf, c’est une tragédie financière. Les gens se sont sucrés sur le dos de la princesse. On parle des responsables, censés incarner la vertu islamique, qui touchaient plus de 10 millions de francs CFA par mois, des frais indus et autres manquements à l’orthodoxie financière.

Ce n’est que la partie visible de l’iceberg, puisque les inspecteurs ont démantelé plusieurs réseaux, etc.

Il en est de même dans plusieurs autres institutions inspectées.

A la lumière des premiers éléments de l’enquête, le Président Tiani, qui a pris l’engagement solennel devant le peuple nigérien, de ne protéger personne, a encouragé les inspecteurs de poursuivre les investigations avec beaucoup plus de détermination et d’engagement.

L’opération « Dan kunama baki ba kasan na gida ba » (petit scorpion noir ne connait pas de parenté) qui sera bientôt lancée concernera toutes les institutions, à commencer par la Présidence de la République, la Primature, les autres institutions de l’Etat et les différentes directions générales.

Dan kunama baka san na gida ba. Zancen kassa né, labou sanni no !

En attendant, il urge de penser aux opérateurs économiques innocents qui espèrent le règlement de leurs factures depuis plusieurs mois.

ParIbrahim Aghali (Tamtaminfo News)