Opération Tsaron-Kassa : Plus de 3 milliards de FCFA mobilisés du 16 juillet au 7 octobre par le Bureau Spécial Moyens de Transports

Depuis quelques mois, les conducteurs des véhicules automobiles sans papiers et/ou des deux roues sont traqués sans relâche par les forces de défense et de sécurité.

Cette opération dénommée Tsaron Kasa a permis de mobiliser plusieurs milliards de FCFA tout en mettant hors d’état de nuire, certaines personnes malveillantes.

Dans un entretien accordé, le mercredi 9 octobre 2024, à une équipe de l’Agence Nigérienne de Presse (ANP),

le Directeur Régional de la Douane Niamey-Tillabéri, le Colonel Ali Hamani Hassane, a annoncé que le Bureau Spécial Moyens de Transport a mobilisé du 16 juillet au 07 octobre 2024 quelque 3.232.220.701 FCFA à la suite de l’opération Tsaron-Kassa.

Notons que c’est les réalisations du Bureau Spécial Moyens de Transports qui ont permis cette importante mobilisation des ressources internes, qui, selon le Colonel Ali Hamani, dépassent largement les objectifs fixés au Bureau.

Le Bureau Spécial Moyens de Transports, précise-t-on, est un des composants des 14 bureaux que compte la direction régionale de Niamey-Tillabéri.

Le Directeur Régional le Colonel Ali Hamani pense ainsi que « si à l’interne on arrive à mobiliser de telles ressources, cela doit nous interpeler dans le sens où les gens doivent comprendre que du moment où ils importent un moyen de transport, avant de l’utiliser il faudrait d’abord mettre l’État dans ses droits, car ce sont ces mêmes ressources qui permettent de payer les salaires, d’effectuer des dépenses de souveraineté, et mieux, assurer la sécurité des populations et leurs biens ».

Lors de cet entretien, l’inspecteur principal des Douanes a également décrit le processus ayant conduit à mener cette opération qui est initialement destinée à la traque des véhicules sans dédouanement et sans plaque d’immatriculation ou ceux avec des immatriculations fantaisistes qui n’ont rien à voir avec la réglementation.

Ainsi, la région de Niamey est la première à avoir débuté cette opération depuis le 16 juillet et se poursuit tous les jours et sans répit.

« L’objectif est de faire comprendre aux gens qu’il n’y a pas d’échappatoire, la seule voie c’est de se conformer à la réglementation », a averti le Colonel Ali Hamani.

Il a par la suite expliqué que l’opération Tsaron-Kassa concerne également des véhicules sans plaque qui causent un problème de sécurité « car il est difficile d’identifier le responsable d’un véhicule non immatriculé surtout dans un contexte d’insécurité où tout est possible ».

Selon toujours le Directeur Régional des douanes, « c’est pour lutter contre ce problème des véhicules sans dédouanement, sans plaque d’immatriculation et la vente illicite du carburant sur les voies publiques que les autorités ont mis des moyens nécessaires à notre disposition pour bien mener cette opération, et cela sous le contrôle du Conseil Régional de Sécurité qui est dirigé par le Gouverneur de Niamey et qui regroupe toutes les Forces de Défense et de Sécurité ».

« L’opération a ainsi permis d’immobiliser 1111 véhicules, 1048 motos, 104 tricycles, de saisir 254 bidons de 25 litres d’essence, 81 bidons de 5 litres d’essence, 22 bidons de 25 litres de gasoil, 02 bidons de 20 litres de gasoil, 1 bidon de 20 litres d’essence, ainsi qu’une citerne de 45.000 litres de Gasoil destinés à l’exportation sur le Mali qu’ils sont entrain de déverser sur le territoire national sans payer les Droits de taxe à la consommation », a précisé le Colonel Ali Hamani qui a aussi annoncé l’interpellation de « 33 personnes pour vente illicite de carburant sur la voie publique car pour vendre du carburant il faut avoir une autorisation du ministère du pétrole ».

« C’est compte tenu de l’importance de l’opération, qu’elle a été étendue à tous les domaines de la vie socio-économique », a souligné l’inspecteur principal des douanes.

Il a par la suite fait savoir que concernant la santé publique, ils ont saisi « 543 cartons de divers produits pharmaceutiques illégalement importés car pour importer des produits pharmaceutiques il faut une autorisation du Ministère en charge de la santé ».

Selon toujours le Colonel Ali Hamani, « l’opération a également permis de saisir 490 cartouches de Chichas, 80 cartons de cigarettes et des personnes interpellées pour la vente et la consommation de drogue ».

« Cette opération s’est effectuée grâce à la collaboration de toutes les Forces de Défense et de Sécurité et même la population puisque nous avons certaines informations à travers la population qui nous indique des mouvements suspects ou bien des opérations suspectes », s’est réjoui le Directeur Régional, selon qui « les opérations se poursuivent dans la discipline, avec courtoisie, fermeté et sans égard à la qualité de la personne, tout le monde est concerné ».

« C’est en connaissance de la situation économique difficile du pays, que les autorités ont demandé à l’administration des douanes de revoir à la baisse les droits de douane afin de permettre à la population de supporter et pouvoir faire les formalités pour se mettre en règle », a indiqué le Directeur Régional, avant d’annoncer que « depuis le début de l’opération, en dehors des moyens roulants saisis, le responsable de la Soniloga (Société nigérienne de logistique automobile chargée de la supervision des activités d’immatriculation) a rapporté avoir reçu dans ses locaux environ 3000 personnes pour le dédouanement de leurs moyens roulants ».

Il a, enfin, appelé au civisme des uns et des autres pour se conformer à la réglementation en saisissant les opportunités qui leurs sont offertes.

Notons qu’à la demande des autorités, la Direction Générale des Douane a récemment pris des mesures d’assouplissement, qui font en sorte que les droits de douane et de taxes passent de 73.000 FCFA à 24.000 FCFA.