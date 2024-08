Interdiction d’exportation du riz paddy, du riz blanchi, du sorgho et du Mil

Depuis les évènements du 26 juillet 2023, les prix de certains produits alimentaires ont connu une explosion considérable au Niger. De 11. 000 francs CFA, le sac de riz de 25 kg frôle les 18.000 francs actuellement. Le sac de mil et de maïs est passé de 25.000 à 38.000 francs CFA.

Face à cette surrenchere, le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour y faire face.

Ainsi, le ministère du commerce a, dans un communiqué rendu public le 08 Août 2024, interdit jusqu’à nouvel ordre l’exportation du riz paddy, du riz blanchi, du sorgho ainsi que du mil afin d’assurer l’approvisionnement régulier du marché national.

« Par conséquent, des instructions ont été données aux agents assermentés du ministère du commerce et de l’industrie et aux forces de défense et de sécurité de réprimer tout contrevenant à la violation des dispositions du présent arrêté conformément aux textes en vigueur », conclut le communiqué du Ministère du commerce.

D’autre part, après les ventes à prix modérés et des distributions gratuites aux ménages vulnérables, sur instructions du président du CNSP, le général Tiani, le gouvernement a lancé une vaste commande des produits alimentaires.

Selon des sources bien informées, plusieurs centaines de camions chargés de vivres de la commande gouvernementale sont attendus aujourd’hui à Niamey.

Les consommateurs espèrent une baisse significative des prix de denrées alimentaires dans les prochains jours.

