Notre humble avis sur cette opération billetage pour le paiement des retraités de la fonction publique.

Qelle problématique que pose la nième opération billetage pour maîtriser l’effectif des retraités de la fonction publique ?

En espace de trois ans l’effectif des retraités de la fonction publique a connu plusieurs opérations de contrôles et des réformes qui sont sensées conduire à informatiser et à numériser la gestion des pensions des retraités de la fonction publique, beaucoup d’argent a été investi dans ce sens .

La problématique qui se pose est la suivante : est-ce que le ministère des finances et celui de la fonction publique, ont-ils réellement évalué les différentes réformes et les contrôles de l’effectif des années précédentes ?

Est-ce qu’il s’agit pas d’une opération de billetage en plus qui permettrait encore une fois à certains agents de se faire des frais de missions et déplacements comme par le passé ?

Si l’on chercherait à maîtriser l’effectif des retraités de la fonction publique, il faudrait commencer par auditer de manière professionnelle les fichiers, du ministère des finances et celui de la fonction publique , ce qui permet d’évaluer les différentes réformes conduites par les non initiés, aux grands frais .

À notre humble avis, c’est une enquête administrative conduite par des organes de contrôle neutres qui devrait rapprocher les états de paiements produits par les services du trésor public national et les différents ordres de paiements ordonnés par la CARENI, ordonnarice des dépenses relatives aux pensions des retraités de la fonction publique. Cette opération permettra sans doute de savoir s’il y a un déficit ou des irrégularités dans la gestion des pensions des retraités de la fonction publique.

Pour voir clair , il faudrait donc auditer la gestion des pensions des retraités effectuées par les deux structures à savoir le trésor public national et la CARENI, le trésor ne peut être juge et partie .

L’ opération billetage telle qu’elle initiée par le ministère des finances sans la participation des organes de contrôle neutres en présence de deux partie en conflit de compétence ne peut donner des résultats objectifs et concluants . C’est mettre la charrue avant les beaufs.

À notre humble avis le ministère des finances et celui de la fonction publique se devraient de bien vouloir accepter le rapprochement des deux fichiers, en vue d’assainir ,si irrégularités existent.

L ‘opération billetage telle qu’elle a été décidée , risque d’être une opération billetage en plus, c’est surtout les retraités encore une fois qui seront victimes des tracasseries à cause d’un conflit de compétence entre les structures étatiques sensées coordonner leurs efforts pour satisfaire les usagers des services publics.

Certains retraités sont également mobiles d’où les difficultés à cerner les paiements en un laps de temps, c’est un travail minutieux qu’il faudra bien préparer et prendre le temps qu’il faut sans causer les préjudices aux retraités innocents.

Nous pensons qu’il faudrait confier une enquête administrative à des agents des organes de contrôles bien outillés pour enquêter sur la gestion de deux structures, c’est plus objectif et efficace.

C’est le Niger qui gagne !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.