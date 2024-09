L’armée neutralise plus de 245 terroristes !

Fidèles à leurs engagements de ne laisser aucun répit aux ennemis du Niger, les fds ont mené plusieurs opérations ces derniers jours, le long des frontières nigériennes afin de traquer les terroristes et les bandits armés.

C’est ainsi que, les forces de défense et de sécurité nigériennes ont mené une vaste opération anti-terroriste, arrêtant plus de 245 individus soupçonnés d’être liés à des groupes terroristes, selon un bulletin des fan. Ces arrestations ont été effectuées principalement le long des frontières avec le Nigéria et le Mali, zones connues pour l’activité de groupes tels que Boko Haram et Jnim. Ces deux groupes terroristes sans foi ni loi qui s’attaquent aux paisibles citoyens désarmés ont connu des journées sombres.

Selon des sources bien informées, plusieurs terroristes ont atterri en enfer et les plus chanceux sont tombés entre les mains des fds.

Parmi les personnes arrêtées figurent des ressortissants de plusieurs pays, et les forces de sécurité ont également saisi d’importantes quantités de drogue. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à démanteler les réseaux criminels dans la région.

Il faut noter que depuis le démantèlement de la grande Jamahiriya arabe libyenne, plusieurs groupuscules terroristes recrutés et armés par les impérialistes écument la région, commettant des exactions contre les populations civiles.

Les forces de défense et de sécurité désormais appuyées par leurs homologues de la confédération des états sahéliens ont décidé d’en finir une bonne fois pour toutes afin de ramener la paix et la sécurité dans la région.

Grâce à leur détermination et au soutien ferme des autorités politiques, ces forces parviendront très bientôt à neutraliser les forces du mal.

Par Tam tam info news