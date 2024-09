Kidnapping au Nigeria : l’armée décide enfin de combattre le fléau…

Depuis l’exécution lâche et barbare de l’émir du gobir de sabon birni, Issa bawa, les réactions et condamnations fermes et unanimes de la grande communauté Hausa de par le monde, les appels incessants à la vengeance proférés sur les réseaux sociaux, la crainte d’une guerre civile entre les deux grandes communautés du nord Nigeria, les Hausa et les peulhs, l’armée nigériane a cette fois ci décidée de sortir de sa torpeur et de combattre le mal en la racine.

D’après plusieurs sources crédibles, dans les prochaines semaines, une vaste opération sera lancée dans les états gangrenés par ce fléau.

Ainsi, cette vaste campagne militaire d’envergure, avec l’emploi des forces aériennes, navales et terrestres contre le terrorisme et les groupes armés concernera tout le Nord du pays, en particulier, les régions de Sokoto, katsina, Kebi, Zanfara et le Borno.

Cette opération, selon notre interlocuteur, sera conjointement menée avec l’armée nigérienne, qui prendra ses positions tout au long de la frontière nigero nigériane pour empêcher toute infiltration de l’ennemi.

C’est d’ailleurs l’un des objectifs de la visite la semaine dernière à Niamey de la hiérarchie militaire nigériane.

Au cours de cette opération de grande envergure pour éradiquer la menace de dislocation du Nigeria, l’armée sera impitoyable contre les bandes criminelles et leurs supports.

En pareilles circonstances, les terroristes et les bandits kidnappeurs et suceurs de sang tenteront certainement de fuir vers notre territoire, d’où un appel à la vigilance des populationset à la collaboration avec les fds.

Il faut très vite signaler toute présence suspecte, créer rapidement des brigades de surveillance dans tous les villages et hameaux frontaliers.

Soyez en alerte maximum, attentifs aux moindres mouvements suspects, et surtout, n’hésitez pas à informer immédiatement nos Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de toute tentative d’infiltration. Dans cette guerre qui s’annonce, l’information rapide et instantanée sera l’arme redoutable pour éradiquer cette gangrène et ramener la paix et la quiétude sociale dans cette zone tant meurtrie par le laxisme du pouvoir central nigérian.

Numéros d’alertes important pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité au Niger:

FAN🇳🇪: 4040

GENDARMERIE🇳🇪:4000

POLICE NATIONAL🇳🇪:8383

Par Tam tam info News