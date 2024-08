Le général Salifou Modi, ministre d’État, ministre de la défense assiste à l’investiture du nouveau président iranien

Le général Salifou Modi, envoyé spécial du Président du CNSP le général de brigade Abdourahamane TIANI, invité d’honneur de la République islamique d’Iran, a assisté mardi dernier à la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien, Massoud Pezehkian.

Rappelons que Massoud Pezeshkian a succédé au défunt président Raissi après avoir remporté les élections avec 53,6% des voix le 5 juillet 2024.

Notons que le ministre d’Etat Salifou Modi est accompagné dans son périple par le ministre des Affaires étrangères du Niger M. Bakary Yaou Sangaré.

Il faut souligner que depuis l’avènement du CNSP, notre pays a radicalement changé sa carte diplomatique. Les relations nigero iraniennes sont devenues plus intenses notamment dans le domaine énergétique et de l’armement. L’iran qui dispose d’une expertise avérée en matière de fabrication des drones est un allié sûr avec lequel il faut compter dans notre combat contre le terrorisme et l’impérialisme occidental.

Vivant sous embargo occidental depuis la révolution islamique des années 80, l’Iran a su adapter son économie et développer une expertise remarquable dans tous les domaines.

Aujourd’hui la présence du ministre d’état chargé de la défense nationale lors de la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien témoigne de l’importance de la relation nigero iranienne.

Par Tam-tam info news