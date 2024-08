Retrait des permis miniers attribués aux entreprises Areva et Goviex

Le Gouvernement a décidé de retirer des permis miniers attribués aux entreprises Areva (devenue aujourd’hui ORANO) et Goviex. L’information a été donnée à travers un communiqué faisant suite au conseil des ministres tenu, hier, mercredi 31 juillet 2024.

Selon le communiqué, le conseil des ministres a adopté un « projet de décret portant abrogation du décret n° 2009-23/PRN/MME du 20 janvier 2009, portant attribution d’un permis pour Grande Exploitation d’uranium dénommé « Permis IMOURAREN» situé dans la région d’Agadez, département d’Arlit, à la société en formation « IMOURAREN SA ».

La même source informe que l’Exécutif a également adopté le « le projet de décret portant abrogation du décret n° 2009-007/PRN/MME du 05 janvier 2009, portant approbation et publication au Journal Officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et AREVA NC, pour le permis pour Grande Exploitation des gisements d’uranium d’Imouraren, situés dans le département d’Arlit, région d’Agadez ».

« Ces deux (2) projets de décret font suite au retrait du permis pour Grande Exploitation d’uranium dénommé Permis IMOURAREN », explique le communiqué.

Le même communiqué rapporte que le Gouvernement a adopté le « projet de décret portant retrait du permis pour Grande Exploitation d’Uranium dénomme « MADAOUELA I » accordé à la société GoviEX Niger Holdings Ltd par décret 8 2016- 056/PRN/MM du 26 janvier 2016.

La société GoviEx Niger Holdings Ltd est titulaire du Permis pour Grande Exploitation d’uranium dénommé MADAQUELA 1 situé dans le département d’Arlit, région d’Agadez depuis le 26 janvier 2016, rappelle le Gouvernement.

Cependant, malgré l’expiration du délai imparti par les textes et la hausse du cours de l’uranium sur le marché international, la société Goviex Niger Holdings Ltd refusait de démarrer les travaux d’exploitation sur le permis d’exploitation « MADAQUELA I », regrettent les autorités de la transition.

« Au regard de ce refus, des mises en demeure ont été adressées par le Ministère en charge des Mines le 03 janvier 2024 puis le 03 avril 2024 à la société Goviex Niger Holdings Ltd qui refusait toujours d’honorer ses engagements ».

« En conséquence, l’Etat du Niger a décidé du retrait du permis « MADAOUELA 1 » en application des dispositions des articles 59 et de l’ordonnance n° 93-16 du 02 mars 1993 portant loi minière », rapporte le communiqué, qui informe que « ainsi, le périmètre « MADAOUELA I » fait retour au domaine public de l’Etat ».



Aussi, dans la même lancée, le Gouvernement a adopté le projet de décret portant abrogation du décret n° 2016-056 PRN/MM/DI du 26 janvier 2016 portant attribution d’un permis pour grande exploitation d’uranium dénommé permis « MADAOUELA I », situé dans la région d’Agadez, département d’Arlit, à la société GoviEX Niger Holdings Ltd, pour le compte de la société d’exploitation.

Il faut noter que depuis l’arrivée au pouvoir du cnsp, le laxisme et le passe-droit qui caractérisaient le secteur minier nigérien sont entrain d’être bannis.

En effet, plusieurs partenaires ne respectaient pas du tout les clauses du code minier nigérien et bénéficiaient au passage de la complicité des fonctionnaires véreux et des autorités politiques malléables.

Pour ne prendre que l’exemple de la société française Orano, celle-ci s’est vue attribuée le permis d’exploitation de Imouraren depuis 2009, mais grâce à des subterfuges et du dilatoire, elle a réussi à contourner toutes les lois nigériennes, car bénéficiant de l’appui actif des autorités qui se sont succédées.

Aujourd’hui, que le gouvernement nigérien a pris toutes ses responsabilités en appliquant rigoureusement les textes en la matière, la propagande française parle d’expropriation.

Or, à vrai dire, Orano et Goviex n’ont qu’à s’en prendre à elles mêmes, un contrat est un contrat. Lorsqu’on prend des engagements on doit les respecter à la lettre. Autrement, la loi s’abat sur vous.

Par Tam-tam info news