Le Gouverneur de la région de Maradi en visite sur les positions de l’opération Faraoutar Bouchia

Le Gouverneur de la Région de Maradi, le Contrôleur Général de Police Mamane Issoufou a entamé, ce samedi 11 janvier 2025, une visite terrain sur les différentes positions de l’Opération Faraoutar Bouchia.

Il s’agit pour lui de constater de visu les conditions de travail des vaillants soldats qui défendent les frontières du pays nuit et jour, mais aussi de les encourager et recueillir leurs préoccupations pour la bonne marche de leur mission de sécurisation des frontières.

La première étape est celle de Baban Rouafi, (commune rurale de Sarkin Yamma, département de Madarounfa), située à quatre (04) kilomètres de la frontière nigériane, tenue par la Gendarmerie Nationale. Ici, la principale difficulté relevée à ce poste, c’est surtout le terrain qui n’est pas favorable car entouré de la forêt de Baban Rouafi qui, en cas de poursuite, permet à l’ennemi de vite se retrancher. Ce poste est doté de moyens suffisants et opère des patrouilles dans toute la zone.

Face aux éléments en poste, le Gouverneur de la région de Maradi, en rappel, est revenu sur l’interview du 25 décembre 2024 du président du Conseil National Pour la Sauvegarde de la Patrie, concernant la sécurité des pays. Pour lui, et même si Baban Rouafi est frontalier et que la forêt qui l’entoure s’étale sur plusieurs kilomètres, « nous avons tout de même plusieurs avantages sur l’ennemie ». Selon lui, « il s’agit de notre détermination à défendre notre pays ». Bien plus, a-t-il affirmé, « nous connaissons la menace et nous avons les moyens pour y faire face ».

Le Contrôleur Général de Police Mamane Issoufou a ensuite fait remarquer que « la position de ce poste constitue un verrou contre toute agression extérieure et nous devons tout faire pour que ce verrou tienne et réponde avec détermination à toute tentative d’incursion ou d’infiltration ».

Après avoir fait comprendre aux éléments du poste que « l’ennemi analyse nos comportements, nos gestes afin de trouver l’occasion idéale pour attaquer », il les a rassurés que « nous n’allons pas lui donner cette occasion car le Niger croit en nous depuis le 26 juillet 2023 ».

Selon le Gouverneur de Maradi, « le CNSP ce n’est pas seulement le président Tiani, c’est vous, c’est moi, c’est nous tous. Au prix de notre vie, nous ne pouvons pas décevoir la population qui nous a fait confiance », a-t-il dit aux soldats, avant de leur demander de redoubler de vigilance, de courage et de détermination pour y faire face car « c’est un combat qui va durer ».

Il les a enfin rassurés qu’il sera leur ambassadeur auprès de la hiérarchie militaire pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

En prenant la parole, le Commandant de la Légion de Maradi, le Lieutenant-Colonel Garba Salma a, pour sa part, rappelé aux éléments de ce détachement leur mission et leur a prodigué quelques conseils. « Sachez aujourd’hui, compte tenu du contexte général de notre pays et de la région de Maradi en particulier, une prise de conscience de chacun est nécessaire. En premier lieu, vous qui êtes pour la défense de notre pays, le pays vous fait confiance », a-t-il dit.

Il a ajouté qu’aucune défaillance, qu’aucun manquement ne doit venir d’eux. C’est pourquoi il les a invités à plus de courage, d’engagement pour l’exécution de leur mission. Il a averti que la réaction doit être prompte dès l’annonce d’une alerte, car une seule minute accordée à l’ennemi, il a toutes les chances de s’en sortir du fait que la frontière est à 04 kilomètres. « C’est pourquoi, il faut toujours être prêts, les véhicules aussi. Aussi, le matériel doit être entretenu et gardé toujours entre les mains », a-t-il averti.

Sur le plan organisationnel, il a rappelé que le chef doit être un bon exemple ; doit superviser, faire la ronde pour vérifier la position de chaque élément.

Le Gouverneur Mamane Issoufou ensuite a rencontré la population du village, à qui il a fait la genèse des évènements en cours dans le pays et présenté la situation du moment. Aussi, lui a-t-il demandé sa pleine collaboration avec les soldats pour mieux la sécuriser. Il lui a demandé de vite alerter les forces de l’ordre en cas de constat de toute suspicion.