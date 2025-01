Coopération Burkina-Ghana : un nouvel élan pour la sous- région…

A peine investi nouveau président du Ghana, John dramani mahama s’est entretenu avec le chef de l’état burkinabé avec lequel ils ont passé en revue la coopération entre les deux pays et les futures relations AES – CEDEAO.

Nouvellement investi, le Président de la République du Ghana, John Dramani MAHAMA a accordé une audience, le mardi 7 janvier 2025 dans l’après-midi, au Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Au cours de l’audience, les deux Chefs d’État ont manifesté leur volonté de travailler au renforcement de la coopération bilatérale et tracer des sillons pour le développement de leurs pays. Dans cette perspective, les Présidents TRAORÉ et MAHAMA ont évoqué des questions majeures relatives aux secteurs stratégiques pour impulser l’économie des deux États, rapporte l’agence d’information du Burkina, rapporte l’agence d’information du Burkina.

Ce tête-à-tête a permis au président ghanéen de traduire son admiration au Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour la participation à son investiture. « J’ai été honoré de voir qu’il a laissé ses occupations pour se joindre à nous (…) Je suis content que mon frère ait pu faire le déplacement pour nous soutenir », a souligné John Dramani MAHAMA.

Le président ghanéen a exprimé sa solidarité au Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ au sujet des attaques terroristes, et a promis de travailler avec lui pour le retour de la paix au Burkina Faso, « parce que sans la paix, il ne peut pas avoir de développement ».

Au-delà des liens historiques et commerciaux qui lient le peuple burkinabè et le peuple ghanéen, le nouveau président du Ghana a déclaré : « Je pense que nous sommes au début d’une nouvelle relation de coopération entre nos pays ».

Dans cette optique, le Président John Dramani MAHAMA a promis au Président du Faso une visite d’État à Ouagadougou dans les prochains jours.

Le Burkina Faso et le Ghana ont, dans le cadre de la coopération bilatérale, signé plusieurs accords. Il s’agit, entre autres, de l’accord de coopération relatif à la mise en œuvre d’une interconnexion ferroviaire, des mémorandums d’entente dans les domaines de la sécurité, des sports et loisirs et de l’éducation.

Le Président du Faso aux Burkinabè vivant au Ghana : « Cette guerre, nous allons la gagner »

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a mis à profit son séjour ghanéen pour rencontrer ses compatriotes vivant au Ghana.

Le Chef de l’État a décliné sa vision aux Burkinabè vivant au Ghana, fortement mobilisés.

Au cours des échanges, le Président du Faso a rassuré ses compatriotes que la victoire sur le terrorisme et l’impérialisme sera effective. « Cette guerre, nous allons la gagner. Nous allons vaincre l’impérialisme qui active le terrorisme dans notre région pour nous maintenir sous son joug, nous exploiter. L’Afrique est en train de se réveiller et personne ne pourra nous diviser pour imposer ce qu’il veut », a déclaré le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Le Chef de l’État a appelé ses compatriotes à prôner l’amour et la cohésion au sein de la communauté. Il les a également invités à être solidaires des autres peuples dans l’unité, des valeurs qui fondent le socle du panafricanisme. « Les peuples doivent s’aider, s’unir. Le problème très souvent se trouve entre nous dirigeants. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour que les dirigeants puissent aller dans le sens de leurs peuples », a-t-il déclaré sous les acclamations d’une assemblée acquise à sa cause.

Tout en appelant ses compatriotes à apporter leur soutien au Président du Ghana, John Dramani MAHAMA, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ leur a demandé de faire preuve d’exemplarité. « Le Burkinabè ne doit pas créer un problème. Le Burkinabè doit être une solution », a-t-il indiqué.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a annoncé que des actions sont en cours pour renforcer la coopération entre le Burkina Faso et le Ghana et également entre la Confédération Alliance des États du Sahel et le Ghana.

L’ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, le Colonel-major David KABRÉ a exprimé sa reconnaissance au Chef de l’État pour cette rencontre avec la communauté burkinabè. « Votre combat pour la paix et la souveraineté nationale et pour la dignité africaine inspire profondément une admiration et un respect, non seulement au Burkina Faso, mais également ici au Ghana. Votre détermination et votre leadership trouve un écho retentissant aussi bien au sein de la communauté burkinabè que celle ghanéenne », a souligné l’ambassadeur KABRÉ.

Pour l’ensemble de la communauté burkinabè vivant au Ghana, le rêve de voir leur « grand leader », s’est réalisé et elle est déterminée à accompagner le Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour la reconquête de l’intégrité de notre territoire. « Nous avons désormais foi en l’avenir et nous sommes fiers et attachés plus que jamais à notre mère Patrie, le Burkina Faso », a déclaré le délégué de la communauté burkinabè, Romuald SAWADOGO.

Chefs de villages, femmes, jeunes, vieux, tous se sont mobilisés pour écouter le message du Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Et le Président du Faso a donné l’espoir à ses compatriotes, qui, selon leur délégué, Romuald SAWADOGO, sont des VDP, « VDP sur lesquels la Nation peut compter ». « Pour nous c’est un devoir de défendre la patrie », a-t-il ajouté.

