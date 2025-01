Le Ministre du pétrole s’entretient avec une délégation de la société algérienne SONATRACH en visite de travail au Niger…

Dans le cadre du projet de la construction d’une raffinerie et d’un complexe pétrochimique à dosso, le ministre du pétrole s’est entretenu avec une délégation algérienne .

Le Ministre du Pétrole, Dr Sahibi Oumarou s’est entretenu, dans la matinée de ce mardi 7 janvier 2025 à son cabinet, avec une délégation de la société algérienne SONATACH en visite de travail au Niger.

L’objet de cette rencontre pour les deux parties est de discuter de la mise en œuvre du projet de construction de la raffinerie et d’un complexe pétrochimique à Dosso pour lequel la société algérienne entend accompagner le Niger.

C’est à l’issue de la mission que le ministre nigérien en charge du pétrole a effectuée en septembre dernier que l’Algérie ‘’s’est engagée à accompagner le Niger dans la mise en œuvre de notre projet de raffinerie et du complexe pétrochimique’’ a indiqué devant la presse, le ministre en charge du pétrole, Dr Sahabi Oumarou.

A cet effet, une première délégation d’experts de la SONATRACH, en visite de travail d’une semaine au Niger, a été reçue, ce matin, par l’équipe ministérielle afin d’arrêter le programme d’activités et apporter toute la documentation qui va aider les deux parties dans la mise en œuvre de ce projet.

Toujours à l’issue de sa mission, le ministre nigérien du pétrole a sollicité auprès de l’Algérie, ‘’son accompagnement dans le renforcement des capacités de notre personnel, et c’est pourquoi l’Algérie s’est engagée également à accueillir dans les différentes raffineries, nos ingénieurs et techniciens supérieurs, et nous avons déjà présélectionné une quarantaine. Une équipe de l’institut algérien du pétrole sera à Niamey afin d’élaborer un programme de formation suivi d’un stage en immersion dans les différentes raffineries’’.

Dr Sahabi Oumarou s’est réjoui de discuter avec l’équipe d’experts de la SONATRACH. Cette équipe est présente au Niger dans le cadre de l’accompagnement de l’Algérie pour le projet de construction ‘’d’une raffinerie modulaire de 30000 barils par jour, extensible à 100.000 barils et d’un complexe pétrochimique à Dosso’’.

Ce projet, a-t-il souligné, ‘’est porteur d’espoirs pour l’avenir économique et énergétique de notre pays et symbolise la détermination des plus hautes autorités de notre pays à transformer les richesses naturelles du Niger en opportunités concrètes de développement durable’’.

Ainsi, il a exprimé sa profonde gratitude au Ministre d’Etat algérien chargé des Mines et des Énergies Renouvelables ainsi qu’à la SONATRACH pour ‘’leur appui précieux et leur volonté manifeste à partager avec nous, leur expertise et leur expérience’’.

L’Algérie, ‘’par son savoir-faire reconnu dans le domaine des hydrocarbures, constitue un modèle et un partenaire stratégique pour notre pays’’, rapporte l’agence nigérienne de presse.

‘’Avec ses nombreuses réalisations sur toute la chaîne pétrolière dont notamment dans le raffinage et la pétrochimie, l’Algérie s’est imposée comme l’un des leaders sur le continent africain et au-delà’’ a indiqué Dr Sahabi Oumarou selon qui, ‘’son expertise à travers la SONATRACH, qui est l’une des plus grandes compagnies pétrolières d’Afrique, est largement reconnue pour sa maitrise des technologies avancées et sa capacité à conduire des projets complexes’’, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Ce projet de construction de raffinerie associé à un complexe pétrochimique ‘’est bien plus qu’une infrastructure industrielle, mais plutôt une pierre angulaire de la transformation économique du Niger car il permettra non seulement de répondre aux besoins énergétiques nationaux, mais également de créer des emplois, de promouvoir le contenu local et d’attirer des investissements étrangers, renforçant ainsi la souveraineté énergétique de notre pays’’ a-t-il relevé.

Pour ce faire, a poursuivi le ministre nigérien du pétrole, ‘’il est essentiel que nous avancions de manière structurée et rigoureuse et la collaboration entre les experts algériens et les équipes nigériennes constituera le socle de cette rigueur’’.

‘’Je tiens à rassurer nos partenaires algériens que les équipes nigériennes mobilisées pour ce projet sont motivées et déterminées à travailler, main dans la main, avec vous pour relever les défis qui nous attendent’’ a-t-il rassuré indiquant que ‘’ce projet est une opportunité unique de renforcer l’intégration africaine et de démontrer que les pays africains, en travaillant ensemble, peuvent accomplir de grandes choses’’.

Le Ministre nigérien du pétrole a, enfin, appelé tous les acteurs concernés à faire preuve de ‘’professionnalisme, de créativité et de persévérance pour que ce projet soit un succès retentissant ».



Après avoir été grugé lors de la construction de la première raffinerie, le Niger nouveau entend s’entourer de toutes les garanties. Désormais avec le cnsp seul l’intérêt du Niger prime.



Par Tam tam info News