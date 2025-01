AES/ CEDEAO, une AUTRE EXPLICATION de la PROLONGATION du DÉPART de l’AES

Tout en excluant pas la version qui explique la prolongation unilatérale de la date de départ officiel du l’AES, par la recherche de voies pour déstabiliser les pays de l’AES, nous en avons une autre Lecture.

Nous pensons que la posture de la CEDEAO peut tenir également à deux raisons quasi-existentielles pour l’institution

Le risque élevé d’une dislocation si elle entérinait le départ définitif de l’AES .

Elle se priverait ainsi d’un Dossier devenu sans honte, un Fonds de commerce auprès des Puissances impérialistes. Les changements politiques majeurs en cours au Ghana et au Togo pays partageant des frontières importantes avec l’AES, avec des Ports en eaux profondes pourraient décourager quelque embargo que ce soit.

Aussi dans une certaine mesure, le Sénégal de Sonko ou une volonté souverainiste se densifie graduellement.

Le Togo vit le passage à une Démocratie Parlementaire, une Refondation institutionnelle axée sur le besoin d’endogeniser la gouvernance, pour tenir Compte des Valeurs sociales fondamentales togolaises.

Cette démarche de Refondation ne saurait s’accommoder de chantage de la part de la CEDEAO.

Au Ghana la Victoire des Héritiers de l’idéologie panafricaniste aux Présidentielles, diminue considérablement la marge de manipulation des Affidés de Macron et Compagnies.

Comme dirait un Frère Nigerien Tout Court, éminent Expert sur les questions d’environnement et d’écologie, la CEDEAO comme pour ce qui est observé chez une plante herbacée, a atteint son “point de flétrissement ” .

C’est la survie de l’Institution elle-même qui est en jeu.

Il fallait gagner du temps en vue d’une réelle évaluation des Forces en interne suite aux dynamiques sociopolitiques en cours , également de connaître le sort que le Peuple français pourrait réserver à Macron et à son Gouvernement en sursis.

“Notre Affaire du Sahel, il y a vraiment la Main de Dieu ” dixit Choguel Kokalla MAIGA.

In cha Allah nous intensifierons les Prières et tous les Chaitans et hypocrites seront défaits.

Par Elhadj MAIGA Alzouma