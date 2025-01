Le Niger bénéficie d’un appui de 51 millions de dollars du FMI…

Le Niger va bénéficier d’un appui de 51 millions $ du FMI pour saluer la performance de l’économie nigerienne.

L’annonce a été faite, ce vendredi 24 janvier 2025 à Niamey, par le représentant résident du fonds monétaire international (FMI) au Niger, M. Mouhamadou Moustapha Ly, au terme d’une audience que lui a accordée le Premier Ministre, Ministre de l’économie et des finances du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeine.

Après avoir rappelé qu’en 2024 le Niger a enregistré un taux de croissance de près de 8,8% qui s’etablira pour 2025 à 7,9%, le responsable du FMI a indiqué devant la presse avoir d’abord présenté ses meilleurs vœux au premier ministre pour la nouvelle année et ensuite exprimé ses félicitations pour « le brillant passage au conseil d’administration pour la revue du dossier du FMI », rapporte l’agence nigérienne de presse.

M. Mouhamadou Moustapha Ly a rappelé que le gouvernement du Niger a un programme économique et financier soutenu par la facilité élargie des crédits et la facilité pour la résilience et la durabilité qui ont été approuvés le 22 janvier 2025 par le conseil d’administration du FMI.

Le représentant de cette institution au Niger explique que cette approbation du dossier du Niger a conduit en premier lieu au déboursement d’un montant de 51 millions de dollars et par la suite l’approbation et l’encouragement par rapport aux bonnes mesures et bonnes reformes prises par le pays.

« C’est aussi un signal pour les investisseurs pour leur dire que l’économie du Niger se porte très bien », a-t-il souligné.

Pour l’année 2024 par exemple, les projections estiment la croissance du Niger environ 8,8 % et pour 2025 la croissance est prévue à 7,9% , « c’est-à-dire que malgré tous les chocs subis par l’économie nigérienne, on pense aux sanctions , aux inondations, l’économie s’est montrée très résiliente », a-t-il noté tout en évoquant les réformes courageuses engagées par tout le gouvernement depuis un certain temps dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la gestion des finances publiques que dans celui de la gouvernance, « on pense aux rétablissement de la Cour des comptes et à l’adoption d’une stratégie de gestion des recettes pétrolières ».

Le représentant résident du FMI de conclure que tous ces éléments ont conduit le conseil d’administration du FMI a donné un quitus au gouvernement et à le féliciter par rapport à sa politique économique qui est très prometteuse.

Il reste maintenant au gouvernement de prendre des mesures sociales fortes afin que les populations ressentent dans leur quotidien les fruits de cette performance économique.



Par Tam tam info News