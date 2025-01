L’AES adopte plusieurs projets structurants…

Réunis en conseil ministériel à Bamako, les représentants des États membres de l’AES ont validé plusieurs initiatives majeures, dont la création d’une banque d’investissement et le lancement d’ambitieux projets d’infrastructures.

Le Conseil des Ministres du Mali, réuni le mercredi 22 janvier 2025, a entériné les conclusions de la rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel (AES), qui s’est tenue le 16 janvier à Bamako. Cette session, préparée par des experts les 14 et 15 janvier, a rassemblé plusieurs ministres de la région, dont ceux de l’Économie et des Finances du Burkina Faso et des Transports du Niger.

Au cœur des discussions, l’accélération du Pilier « Développement » s’est traduite par l’adoption d’une série de mesures structurantes. La création d’une Banque Régionale d’Investissement figure parmi les décisions phares, accompagnée de l’instauration d’un prélèvement confédéral sur les importations hors UEMOA pour assurer le financement des projets.

Dans le domaine des infrastructures, la Confédération a validé un ambitieux programme incluant un projet d’autoroute Niamey-Bamako de 1 446 km et l’élaboration d’une feuille de route pour le développement ferroviaire. Le volet agricole n’est pas en reste avec un plan d’aménagement de deux millions d’hectares pour les productions végétales et animales.

La mobilité et l’accès aux produits de base ont également été au centre des préoccupations, avec le projet de création d’une compagnie aérienne confédérale et l’établissement d’une centrale d’achat pour les produits de première nécessité.