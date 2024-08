Le Niger et l’Algérie entendent renforcer leur coopération dans le domaine des hydrocarbures.

Le Premier Ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine s’est entretenu, ce mercredi 07 Août 2024 à son cabinet, avec le ministre algérien du pétrole et des Mines, M. Mohamed Arkab en visite de travail au Niger, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Face à la presse l’hôte du Niger a indiqué qu’ils ont présenté au Premier Ministre l’objectif de leur visite qui porte sur le renforcement de la coopération dans le domaine des hydrocarbures soulignant au passage la relation historique qui existe entre le secteur de l’hydrocarbure algérien et celui du Niger.

« Nous avons présenté le projet Kafra dans tous ses détails et nous sommes engagés de mettre tous les jalons de réussite pour le projet afin de le réaliser dans le délai », a-t-il annoncé.

Le Ministre Algérien en charge du Pétrole a par la suite révélé qu’ils ont aussi présenté un peu l’étape où ils en sont par rapport à la prise en charge du projet Gazoduc transsaharien qui relie le Niger, le Nigeria et l’Algérie.

« Nous avons discuté ce matin avec le ministre nigérien du pétrole pour mettre en place un plan d’action pour réussir tous les projets qu’on est en train d’entreprendre actuellement au Niger, entre le Niger et l’Algérie, et entre Sonatrach et la Sonidep », a-t-il dit tout en ajoutant qu’ils ont discuté de comment aussi accompagner Sonidep par Sonatrach (…) dans le but d’avoir deux compagnies nationales (Sonatrach et sonidep) sur le même niveau opérationnel dans le domaine des hydrocarbures.

S’exprimant à l’occasion, le ministre nigérien en charge du pétrole, M. Mahaman Moustapha Barké s’est réjoui d’entendre que tout ce qui a été prévu dans le cadre du projet Kafra va être exécuté dans le délai et que « nos équipes techniques sont actuellement en train de travailler pour qu’un planning concret soit établi avec un comité de suivi pour éviter une perte du temps comme ça été constaté par le passé ».

Il faut souligner que c’est à l’invitation du ministre nigérien du Pétrole, Mahaman Moustapha Barké, que le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, effectue, depuis hier, mardi, une visite de travail dans la capitale du Niger, accompagné du PDG et de cadres de Sonatrach et de cadres du ministère».

Au cours de cette visite, le ministre aura des rencontres et des réunions avec des responsables nigériens, dont le ministre du Pétrole, pour examiner les moyens de renforcer et de développer les perspectives de coopération bilatérale, notamment dans le secteur de l’énergie et des mines et particulièrement dans le domaine des hydrocarbures, à travers la reprise de l’activité de Sonatrach au Niger, dans le cadre de sa stratégie visant à étendre ses activités sur le marché international de l’énergie, notamment en Afrique.

Rappelons que l’Algérie et le Niger partagent une longue frontière et entretiennent des relations séculaires de coopération dans les domaines de l’éducation, du commerce, de la sécurité, et de la formation.



Par Tam-tam info News