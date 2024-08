Echanges entre le gouvernement du Niger et le Système des Nations Unies

Le Premier Ministre, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a présidé, hier, mercredi 07 Août 2024 à son cabinet, une rencontre de travail entre les membres du gouvernement du Niger et une délégation du Système des Nations Unies (SUN) conduite par le Directeur régional du Programme Alimentaire Mondial (PAM) M. Chris Nikoi, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Cette rencontre est une sorte de suivi de la première visite au Niger des directeurs régionaux du SUN et de la Secrétaire générale adjointe de SUN, Mme. Amina Mohamed, récemment à Niamey.

En ouvrant les travaux, le Premier Ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine a apprécié la qualité des relations entre le Niger et le PAM avant de noter que l’objectif de cette rencontre est de passer en revue les projets que le PAM conduit au Niger, et surtout aussi d’essayer de réorienter les différents engagements, puis les insérer dans le Document de Stratégies Pays.

Après les échanges entre les deux délégations, le Premier Ministre a salué l’ensemble du SUN pour la nouvelle dynamique enclenchée avec le gouvernement du Niger pour donner plus de vigueur à la coopération et félicité le SUN en général et le PAM en particulier pour sa disponibilité à accompagner le Niger et à faire en sorte que toutes les activités prévues pour l’année 2024 soient en harmonie avec le programme de résilience.



Selon lui le Niger est très impatient de connaitre les réponses que le PAM réserve aux différentes préoccupations qui ont été soulevées par les ministres quant aux attentes de leurs départements ministériels sur ce que cette institution compte faire pour les appuyer à faire face notamment aux situations d’urgences.

Aujourd’hui, l’une des plus grandes urgences dans le pays est la gestion des inondations et leurs conséquences sur tous les plans.

Le système des Nations unies qui dispose d’une expertise avérée en la matière peut apporter sa contribution pour alléger la souffrance des famille éprouvées.

