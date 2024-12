Le président tiani face à la presse…

Sacrifiant à la tradition qu’il a instaurée depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2023, le président tiani était face à la presse pour un long entretien en français, haoussa et djerma.

Avec un langage direct et sans filtre, il a abordé tous les problèmes de la nation et ceux de l’AES.

La situation sécuritaire et la montée en puissance des forces armées de la confédération de l’AES, le différend avec le Nigeria et certains pays membres de la CEDEAO, les perspectives qui s’offrent à notre pays, etc, ont été passés en revue par le chef de l’état.

Nous y reviendrons en détail in sha Allah après le passage de l’élément à la RTN.