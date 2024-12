Une mobilisation historique à la place de la résistance de Niamey pour dire plus jamais des troupes françaises au Niger…

Il ya un an jour pour jour, le dernier soldat français quittait le Niger après l’expiration de l’ultimatum fixé par les autorités nigeriennes et la mobilisation exceptionnelle des populations.

Pour marquer cet événement marquant de la souveraineté recouvrée, une cérémonie de célébration a été organisée.

Le mouvement M62, en collaboration avec le Regroupement des Associations Islamiques et des Zawiyas du Niger, a organisé ce dimanche 22 décembre 2024, une cérémonie de célébration de l’an un du départ du dernier soldat français du Niger, survenu le 22 décembre 2023 à la place de la Résistance (Rond-point Escadrille) de Niamey qui a drainé une forte mobilisation de la population, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Du 22 décembre 2023 au 22 décembre 2024, une année s’est écoulée depuis que les troupes françaises ont quitté le Niger, suite à une décision historique du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), mettant fin à une coopération militaire qui durait depuis plusieurs décennies.

En ce jour solennel, la société civile et les oulémas ont uni leurs voix pour commémorer cet événement, en présence des membres du CNSP, de diverses associations islamiques, et de nombreux citoyens.

La journée a été marquée par plusieurs activités, notamment la prière d’Asr (16 h), suivie du (Kounout), deux conférences sur des thèmes majeurs :

« Comment et pourquoi aimer sa patrie ? »« Génocide contre le peuple palestinien : une preuve de l’hypocrisie de la communauté internationale face à l’universalité des droits de l’Homme » et la prière Maghrib qui met fin à la cérémonie .

Lors de son intervention, le colonel Ibro Amadou, membre du CNSP, a rappelé l’importance historique de cette journée,

Il a, à cet effet, souligné le rôle du Niger dans le passé et les sacrifices du peuple nigérien face aux défis actuels.

« Je remercie le peuple nigérien pour sa résistance depuis le début de ces événements. Restons soudés pour vaincre ensemble l’ennemi, tout en continuant à prier pour la paix et la cohésion sociale au Niger » a lancé le Colonel Ibro à l’endroit de la foule.

Pour sa part, M. Abdoulaye Seydou, président du Mouvement M62, a évoqué sept raisons principales motivant cette forte mobilisation. Il s’agit « de Rendre grâce à Allah pour sa miséricorde, l’unité du peuple et l’avènement d’une nouvelle ère politique axée sur le patriotisme et la souveraineté; d’Immortaliser la date du 22 décembre 2023, comme symbole de résistance et d’unité nationale; de Soutenir le CNSP et les forces de défense et de sécurité pour leurs efforts dans des domaines tels que la santé, l’éducation, la souveraineté alimentaire et l’économie, encourager les leaders de l’AES (Alliance des États du Sahel) dans leur mission de protection et de cohésion entre les peuples; adresser un message fort à l’impérialisme occidental, en affirmant que le peuple nigérien reste uni et résilient; exprimer la solidarité avec la Palestine face aux injustices subies; relever les insuffisances de gouvernance tout en proposant des recommandations pour renforcer la cohésion sociale, et améliorer le bien-être des Nigériens. »

M. Seydou a également salué les efforts du CNSP pour réduire la cherté de la vie, tout en déplorant la persistance de pratiques corruptives et le manque de régulation sur certains marchés.

À l’issue de cette commémoration, le président du M62, Seydou Abdoulaye à indiqué que « plusieurs recommandations ont été adressées au CNSP et au gouvernement dont Intégrer l’enseignement du Coran et des valeurs islamiques dans le système éducatif en cours de réforme; inscrire la Zakat sur les revenus miniers et pétroliers comme instrument de gestion des ressources; Construire une grande mosquée à la place de la Résistance; Réguler les coûts de loyer à travers des mesures légales; Accorder une amnistie ou une grâce présidentielle aux militaires détenus avant le 26 juillet 2023; et réaliser un audit général de l’administration publique pour en améliorer l’efficacité.

En fin le Mouvement M62 et les associations islamiques ont réaffirmé leur soutien indéfectible au CNSP, saluant leur vision de placer la sécurité, la souveraineté et les intérêts du Niger au-dessus de toute autre considération.

La détermination et la mobilisation générale doivent être de mise, l’ennemi est à notre porte.

La France agonisante est prête à toutes les aventures imaginables pour revenir dans la zone sahélienne, qu’elle considère toujours comme sa chasse gardée.

Il faut donc se préparer et recourir à Al qunut dans toutes les mosquées afin que Dieu nous assiste à vaincre ces forces maléfiques, internes et externes.



Par Tam tam info News