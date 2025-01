Mali : le Président Goïta invité à l’investiture de Mahama…

Le nouveau président ghanéen, John dramani mahama prêtera serment le 7 janvier prochain.

Pour matérialiser son arrivée au pouvoir, il a dépêché une mission à Bamako pour remettre en mains propres au président en exercice de la confédération de l’AES, une invitation afin d’assister aux cérémonies de son investiture.

Le Président malien, Assimi Goïta a reçu, ce 2 janvier 2025, une délégation ghanéenne venue transmettre une invitation à l’investiture du nouveau président John Dramani Mahama. Cette rencontre, marquée par des discussions sur la coopération régionale et les enjeux sécuritaires, intervient dans un contexte de tensions entre l’Alliance des États du Sahel (AES) et la Cédéao, rapporte l’agence africaine de presse.

Le Général Assimi Goïta, a reçu, le 2 janvier 2025, une délégation ghanéenne dirigée par Alfred Mahama, représentant du nouveau président élu du Ghana, John Dramani Mahama. L’objectif principal de cette visite était de remettre une invitation officielle au Président de la transition pour assister à l’investiture de Mahama, prévue le 7 janvier 2025 à Accra.

Lors de cette rencontre, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Mali et le Ghana. Alfred Mahama a déclaré : « Nous comptons renforcer et approfondir nos relations de coopération, mais aussi étendre cette coopération à tous les autres pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).»

La délégation ghanéenne a également souligné l’engagement du Ghana à collaborer avec le Mali et les autres membres de l’AES pour relever les défis sécuritaires régionaux. Alfred Mahama a précisé :

« Nous voulons travailler ensemble afin de trouver des solutions appropriées aux problèmes, notamment d’insécurité, qui touchent le Mali et les autres pays membres de l’Alliance des États du Sahel.»

Cette invitation survient alors que les pays membres de l’AES prévoient de quitter la Cédéao d’ici fin janvier 2025. Bien que cette question n’ait pas été explicitement abordée, l’initiative du Ghana pourrait être interprétée comme un effort pour réduire les tensions et favoriser la coopération entre la Cédéao et l’AES.

L’élection de John Dramani Mahama, qui a remporté 56,5 % des voix lors du scrutin présidentiel du 7 décembre 2024, ouvre une nouvelle phase pour le Ghana. En invitant Goïta à son investiture, Mahama manifeste son intention de resserrer les liens avec le Mali et l’AES et de collaborer sur les enjeux régionaux, notamment la sécurité et le développement.

Il faut noter qu’au cours de sa campagne électorale, le nouveau président ghanéen avait fustigé l’attitude guerrière de la CEDEAO et avait promis de tout entreprendre pour avoir des relations de coopération cordiales avec les pays membres de la confédération de l’AES.

Le Ghana peut effectivement servir de relais pour une désescalade entre les deux organisations sous régionales.

Le pays de kuame Nkrumah était à l’avant garde du combat pour l’unité africaine et l’intégration sous régionale, avant que le régime sortant ne commence à flirter avec l’occident au détriment de l’Afrique.

Espérons que l’arrivée de John dramani mahama changera la donne.

Par Tam tam info News