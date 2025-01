Niger 2025 , Rester debout et Unis autour du Niger…

Au seuil de cette nouvelle Année, c’est un plaisir et un honneur, que de pouvoir vous souhaiter Bonne et heureuse Année 2025.

Vos encouragements multiformes et vos suggestions très contributives ont fait des Idées et de la VOIX de Nigeriens Tout Court, NTC , une Opinion qui compte dans les Opinions Publiques, et qui participe à la construction d’une Citoyenneté prospective, indispensable pour une Refondation réussie de notre Pacte social.

C’est une occasion de plus pour exprimer ma Gratitude aux Médias qui nous ont accompagnés dans la visibilité de nos Publications et Activités communicationnelles .

Je souhaite une Bone et Heureuse Année à leurs Promoteurs : Mr Ismaila SIDIBE PDG de AFRICABLE Tv, Mr Sekou TANGARA DG de AFRICABLE Tv, Mr Omar CISSE DP des Magazines l’Actualté et le Nouveau Républicain, Mr Issoufou BIUBE dit Apolo Promoteur du Journal en ligne de Référence Tamtam info , Mr Abdoulaye COULIBALI DG RTN, Mr Adine AGUALASS Animateur du Plateau Télé de référence ” l’Appel de la Patrie “, a Dane Begone MADONE du Groupe For you Média au Cameroun.

Puisse Allah SWT faire que cette Année soit celle de l’accélération des dynamiques sociopolitiques, attendues par nos Concitoyens pour consolider les bases de la souveraineté- développement de notre pays.

Aussi comme beaucoup de Sœurs, et de Frères – NTC , nous l’ont demandé, nous mettrons in cha Allah, tant que possible le Curseur sur les facteurs bloquants de notre Marche résolue de Consolidation de notre souveraineté .

Ils agit de faire en sorte que le slogan de mobilisation Labou sani nô, Zancen kassa né, ne soit pas galvaudé, ou qu’il ne perde pas en capacité de mobilisation de nos Concitoyens.

D’ores et déjà nous sommes arrivés à la conclusion claire, que le CNSP doit se reapproprier les aspects de la vie sociopolitique ayant une incidence sur le coût de la vie, la justice la corruption, le choix des Compétences, et faire de la lisibilité nette sur leurs Actions en cours ou en vue.

La délégation de compétence à des catégories sociales pas représentatives de la sociologie de notre pays, n’est pas productive, particulièrement dans un Contexte où l’opportunisme, l’incompétence sont un Art maîtrisé par des spécialistes d’adaption aux changements politiques.

C’est le lieu de rappeler par exemple, qu’il y a une attente forte concernant l’offre d’Assises Nationales inclusives . Ce serait un test grandeur nature de notre Capacité à travailler ensemble, pour définir les lignes de la conduite des Affaires publiques , durant cette phase historique de Transition-refondation .

Notre pays regorge de Personnes Ressources de grande qualité morale, professionnelle et de grande expérience, des Personnes qui rassurent les Nigeriens. Ce sont ces Nigeriens de qualité qu’il faut rechercher, et mettre à contribution.

D’ailleurs à cette fin, nous avons personnellement suggéré la Création d’un Haut Conseil des Grands Témoins de la Refondation. Avec à la clé la suggestion d’une liste non exhaustive.

Comme vous le savez la Foi et la crainte de Dieu figurent en bonne place dans la Charte de la Citoyenneté NIGÉRIEN TOUT COURT. C’est pourquoi nous assaluons l’organisation des Prières collectives comme Armes de dissuasion et de Protection de notre pays .

Bonne et Heureuse Année 2025 à toutes et à tous.

Puisse Allah SWT Continuer de Bénir et Protéger notre cher pays le Niger.

Par Elhadj MAIGA Alzouma