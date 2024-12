Nigeria-Niger : les tensions persistent

Après les accusations portées par le Niger contre son grand voisin, le Nigeria vient de démentir les allégations de Niamey.

Il n’y a aucune base militaire française au Nigeria affirme Abuja.

Les relations entre le Nigeria et le Niger se sont fortement détériorer ces derniers temps. De part et d’autre ce sont des nouvelles accusations réciproques qui viennent envenimer un climat déjà tendu depuis le coup d’État intervenu au Niger en juillet 2023

Le Nigeria a fermement rejeté les accusations du Niger selon lesquelles des forces nigérianes auraient soutenu des groupes terroristes opérant sur le territoire nigérien. Ces allégations, formulées après l’attaque de l’oléoduc Niger-Bénin, ont provoqué une vive réaction d’Abuja, rapporte des médias nigerians

Les autorités nigérianes ont souligné leur engagement dans la lutte contre le terrorisme et ont exprimé leur surprise face à ces accusations infondées. Elles ont également démenti toute implication dans des activités visant à déstabiliser le Niger.

Et pourtant, malgré ce démenti officiel, du côté de Niamey la prudence est de mise

Notre reporter en mission le long de la longue frontière nigero nigériane a constaté une présence massive des forces armées nigeriennes sur l’axe dosso- maradi.

Du matériel lourd a été déployé pour faire face à toute éventualité.

Les tensions entre ces deux pays frères interviennent dans un contexte marqué par la crise sociopolitique politique au Nigeria où le président Ahmed tinubu est vivement contesté par la jeunesse.

En effet, depuis son arrivée au pouvoir, le président tinubu a pris des mesures anti sociales hasardeuses qui ont appauvri davantage les populations nigérianes, déjà étranglées par l’ancien président buhari.

Ajouter à ce climat délétère, le coup d’État de juillet 2023 au Niger, on comprend aisément le pourquoi de la dégradation des relations entre les deux pays voisins . Le Niger accuse régulièrement le Nigeria de vouloir intervenir militairement sur son territoire, tandis que ce dernier dément catégoriquement ces allégations.

Cette nouvelle escalade des tensions entre le Nigeria et le Niger est préoccupante. Les deux pays sont confrontés à de nombreux défis communs, notamment la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Une coopération étroite est donc essentielle pour assurer la sécurité et la stabilité de la région.

Cependant, les ambitions politiques des différents acteurs et les méfiances réciproques semblent prendre le dessus. Il est urgent de trouver des voies de dialogue pour désamorcer les tensions et restaurer la confiance entre les deux pays.

Il appartient au Nigeria de montrer la preuve de sa bonne foi en éloignant de son territoire, les responsables de l’ancien régime déchu qui vivent au frais de la princesse à Abuja et qui sont soupçonnés par Niamey d’être derrière les actes du terrorisme contre le Niger en complicité avec la France.

Beaucoup de ces responsables ont même été déchu de leur nationalité nigérienne et pourtant Abuja ferme les yeux sur leurs activités subversives.

On ne peut pas établir des relations de confiance avec un pays lorsqu’on entretienne ses ennemis.

Tam tam info news