Le Niger pointe du doigt le Nigéria d’être derrière les attaques terroristes contre son territoire…

Après un début de dégel, les relations diplomatiques entre le Niger et son grand voisin le Nigeria s’enveniment à nouveau. En cause, l’attitude belliqueuse du gouvernement fédéral qui sponsorise les terroristes dans leurs activités criminelles contre le Niger.

Selon des informations dignes de foi et rapportées par l’hebdomadaire air info, le ministre des Affaires étrangères du Niger a convoqué, mercredi 18 décembre 2024( alors que le pays célébrait sa fête de la République) , la chargée d’affaires de l’ambassade du Nigéria à Niamey pour protester vivement contre des manœuvres de « déstabilisation ».

Les autorités nigériennes ne sont pas passées par quatre chemins pour accuser, entre autres, l’appareil sécuritaire nigérian de complicité dans des attaques visant le pipeline Niger-Bénin, notamment aux environs des localités de Dioundiou, Lido et Karakara, dans la région de Dosso.

Niamey n’est pas habituée à ce genre de langage dans ses relations avec le Nigeria qui ont toujours été fraternelles et séculaires.

Mais depuis l’arrivée au pouvoir du pantin français tinubu au Nigéria et l’avènement du Cnsp au Niger, ses relations autrefois exemplaires se sont détériorées.

Abuja on s’en souvient était à l’avant garde d’une invasion du Niger et de l’imposition des sanctions injustes et inhumaines contre notre pays.

Sur instructions du président tinubu, l’électricité que fournissait le Nigeria au Niger a été coupée et les frontières fermées.

D’après la télévision nigérienne, RTN, les actes de sabotage auraient été orchestrés depuis le Nigéria, avec la complicité de « fugitifs de l’ancien régime » nigérien. Ces derniers, « de concert avec certains officiels nigérians », chercheraient à « déstabiliser » le Niger en organisant des « actes subversifs ». Ces manœuvres viseraient à « mettre à feu et à sang les villes et villages du Niger ».

Le ministre a exprimé la ferme désapprobation du gouvernement nigérien, dénonçant un « silence complice » des autorités nigérianes face à ces actes, malgré leurs prétentions à œuvrer pour la normalisation des relations bilatérales, a commenté la RTN.

Pour Air info, au-delà des attaques contre le pipeline, le Niger s’inquiète de la présence de forces étrangères à ses frontières, notamment dans « les camps en construction à Gigani et Gidan Kata », situés du côté nigérian.

A plusieurs reprises, le président tiani avait alerté de la présence des troupes subversives françaises dans le nord Nigeria avec pour objectif la déstabilisation du Niger.

Les autorités nigeriennes ont tout au long de l’histoire été avec les autorités nigérianes à chaque fois que l’intégrité territoriale de ce pays a été menacée.

Contre l’avis de la métropole et des pays africains ” amis” le Niger du président diori hamani a participé à la guerre du Biafra où elle a aidé le Nigeria a préservé son unité.

A plusieurs reprises, l’armée nigérienne a libéré des villes nigérianes occupées par la nébuleuse Boko Haram.

Or, les autorités actuelles du Nigeria au lieu de mutualiser nos efforts communs pour lutter contre le terrorisme, ces autorités à la solde de la France deviennent de plus en plus des ennemis de notre pays.

Elles ont non seulement accueilli et hébergé sur leur sol des apatrides de l’ancien régime, mais elles leur apportent aide et assistance pour déstabiliser le Niger.

C’est pourquoi au cours de cette convocation, le ministre des affaires étrangères, au nom du gouvernement nigérien a condamné avec vigueur ce qu’il qualifie d’ « attaques abjectes » et d’ « entreprises honteuses de déstabilisation contre un pays frère ». Tout en affirmant sa détermination à traquer et punir les responsables de ces actes, le Niger dit s’engager à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la paix et la sécurité de sa population.

« Le Niger reste déterminé […] à coopérer avec tous les pays épris de paix, dans un esprit de fraternité et de respect mutuel », rapporte la télévision nationale.

Et pourtant, malgré la présence au Nigéria des ennemis du Niger, les autorités nigeriennes ont accueilli avec tous les honneurs en août 2024, le général Christopher Musa, chef d’état-major des armées du Nigéria, lorsqu’il avait effectué une visite de travail à Niamey.

Un mémorandum d’entente pour renforcer la collaboration militaire avait même été signé.

En dépit de cet accord, les rebelles lakurawa créés de toutes pièces par les services secrets français en collaboration avec les autorités nigérianes, le long de la frontière continuent de mener des incursions meurtrières au Niger.

Trop c’est trop , il faut que les autorités nigérianes se ressaisissent autrement le retour à la normale dans les relations diplomatiques nigero nigérianes risque d’être difficile.

Par Tam tam info News