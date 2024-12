Pendant que les partisans du rassemblement des houphouetistes réclament un 4 ème mandat pour le président Ouattara, l’opposition se met en ordre de bataille.

Le PDCI de l’économiste tidjane Thiam souhaite reconquérir le pouvoir et le président Gbagbo fourbe ses armes.

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition) veut « le pouvoir d’Etat pour que les conditions de vie des Ivoiriens s’améliorent » et que le pays « soit admiré », a déclaré samedi son président, Tidjane Thiam, lors d’un meeting à Aboisso (Sud-est), rapporte l’agence africaine de presse.

A dix mois de l’élection présidentielle d’octobre 2025, Tidjane Thiam a révélé avoir mis sur pied, un groupe de travail au sein du parti, dont les réflexions sur des thématiques devraient permettre de concevoir le programme de société.

« Le PDCI, ce n’est pas un one man show, on travaille en équipe », a-t-il lancé devant des milliers de partisans, lors de ce meeting, organisé à la faveur de l’an 1 de l’anniversaire de son élection à la tête du PDCI, parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny.

Concernant « le travail que nous avons commencé, nous avons identifié six thèmes. Le premier, c’est paix et sécurité et l’orientation que j’ai donnée là-dessus, c’est une Côte d’Ivoire en paix à l’intérieure de ses frontières et en paix avec ses voisins », a-t-il dit.

Tidjane Thiam a insisté qu’il souhaite « la réconciliation et l’harmonie entre les Ivoiriens », avant d’ajouter que « moi, je rêve d’une Côte d’Ivoire où un enfant, d’où qu’il naisse sur le territoire national, a les mêmes chances de réussir : c’est ça l’équité. »

Il a dit vouloir « une société diverse, mais inclusive », car « la diversité n’est une richesse que si elle est vécue de façon inclusive », expliquant qu’« il ne s’agit pas d’exclure ceux qui sont différents de vous, (mais) de les accepter et de les reconnaître ».

Le président du PDCI a déclaré qu’il veut « une société où les droits de chacun sont respectés, où on n’est pas arrêté pour ses idées et où chacun peut faire entendre sa voix sans crainte et sans peur », promettant d ‘« utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations ».

Le développement durable figure également dans son projet de société. Toutefois, Tidjane Thiam compte mettre l’emphase sur le capital humain ainsi que l’éducation, dont la qualité est aujourd’hui « en baisse ». Pour lui, « l’éducation est le futur de la Nation ».

Sur la révision de la liste électorale, il s’est félicité de ce que « 1,5 million d’Ivoiriens » aient visité les centres d’enrôlement. Mais, la loi imposant qu’on ait « une Révision de la liste électorale (RLE) annuelle, nous exigeons une RLE en 2025 et notamment en février ».

Pour « le processus de proclamation des résultats en 2025, nous nous battons pour obtenir une proclamation bureau de vote par bureau de vote comme ça se fait dans des pays qui nous entourent » pour une transparence comme au Sénégal et au Ghana, a-t-il fait savoir.

« Le système de santé va être revu », car celui actuellement pratiqué « ne fonctionne pas bien », a laissé entendre le chef du PDCI, tout en assurant qu’une fois élu, il favorisera un accès des populations aux soins de santé.

Il a, par ailleurs, donné quelques prix de denrées alimentaires sur le marché, notamment des produits de première nécessité ayant connu une flambée des coûts, en citant entre autres le riz et l’huile, avant de marteler que « l’inflation est insoutenable ».

Après 25 ans dans l’opposition, « tous ensemble, déterminés et plus que jamais, nous y arriverons », a affirmé devant une foule en liesse, Tidjane Thiam, visiblement confiant que « le PDCI est de retour » sur l’échiquier politique national.

Tidjane Thiam est le « candidat naturel » du PDCI. Cependant, au sein du parti, l’ex-ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, a déjà annoncé sa candidature à la présidentielle de 2025, alors que le parti se prépare à tenir sa convention devant consacrer son cheval pour ces joutes électorales.

2025 sera une année électorale de tous les dangers en côte d’ivoire. L’ancien président Gbagbo dont le pouvoir ivoirien cherche à écarter de la course a menacé de tout mettre en œuvre pour empêcher la tenue des élections sans sa participation. Ses partisans sont prêts à en découdre.

Du côté du pouvoir ivoirien, le président Ouattara veut un 4 ème mandat et continuer à régner sans partage à la tête du pays.

Ses fidèles sont mobilisés.

Qu’en sera l’attitude de guillaume soro, blé goude et les autres ténors ivoiriens ? Les prochains seront cruciaux.



Par Tam tam info News