Plusieurs actions pour l’amélioration de vie des citoyens

En un an, le CNSP et le gouvernement ont fait plus en matière d’amélioration des conditions de vie des nigériens que les 13 ans de la renaissance.

Baisse des prix du carburant, baisse des prix des soins et prise en charge médicale, baisse des prix du ciment,etc.

Ces actions sociales ont été menées en dépit de l’embargo inique et des sanctions illégales de la CEDEAO.

Le Premier Ministre de la transition, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a animé un point de presse, le mardi 15 Octobre 2024 à son cabinet, pour faire le point des grandes actions gouvernementales concourant à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Lors de cette sortie médiatique, le Premier Ministre a d’abord regretté les sanctions punitives que plusieurs pays, instances internationales et continentales, comme la CEDEAO et l’UEMOA, ont imposées au Niger suite au coup d’Etat du 26 Juillet 2023, avant de saluer la résilience des populations et des autorités du pays face à ces mesures « illégales ».

A l’occasion, il a fait une mention spéciale au Chef de l’Etat’, le Président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le Général de Brigade Abdourahamane Tiani.

Malgré ces sanctions, s’est-il félicité « le CNSP et le Gouvernement, sous la conduite du Général de brigade Abdourahamane Tiani, Chef de l’Etat, maintiennent l’Etat débout et se lancent progressivement dans l’amélioration continue des conditions de vie des populations ».

Selon lui, plusieurs actions ont été entreprises dans ce sens, citant en premier lieu, les facilités initiées par le Chef de l’Etat pour rendre le riz accessible et disponible lors qu’il a failli se raréfier suite à la fermeture des frontières par les pays membres de la CEDEAO, en guise de sanction au coup d’Etat du 26 juillet 2023.

A ce niveau, a expliqué le Premier ministre, par ailleurs, ministre de l’économie et des finances, « il y a l’abattement de 25% des droits de douane à l’importation du riz… au bénéfice des populations ».

« Il y a eu l’acquisition et la vente à prix modéré du sucre et du riz » à la veille de Ramadan dernier, a-t-il ajouté.

Il a aussi rappelé la réduction des prix des hydrocarbures à la pompe « pour que le peuple nigérien puisse en bénéficier ».

Pour rappel, c’est le mercredi 17 juillet 2024 que le Gouvernement de la transition a décidé que le prix du Super 91 [essence] passe de 540 f CFA à 499 FCFA et le Gasoil, de 668 f CFA à 618 le litre à compter du 23 juillet 2024.

Le Premier Ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a également rappelé la réduction de 50% des frais de prestation des soins de santé, voire la gratuité pour certains cas, dans toutes les formations sanitaires publiques.

Cette mesure, souligne-t-on, a été prise par l’Exécutif le 22 août 2024, et est entrée en vigueur à partir du dimanche 1er septembre 2024.

M. Lamine Zeine a aussi fait cas de la réduction des prix du ciment gris.

Effet, rappelle-t-on, c’est le lundi 14 octobre 2024 que le Président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a signé une ordonnance déterminant le régime fiscal dérogatoire applicable aux activités d’importation, de production et de commercialisation du ciment gris CEM II 32.5.

Au terme de cette ordonnance, la tonne de ciment sera désormais vendue à 55 000 F CFA à Niamey, 56 000 F CFA à Dosso ; 51 000 F CFA à Tahoua ; 57 000 F CFA à Maradi ; 58 000 F CFA à Zinder ; 59 000 F CFA à Diffa, Agadez et à Tillabéri.

Toutes ces quatre mesures, a expliqué le Premier Ministre, sont prises pour améliorer les conditions de vie des populations nigériennes sous l’initiative du Chef de l’Etat Abdourahamane Tiani.

Au niveau de tamtam info nous estimons que l’état peut faire mieux encore pour améliorer les conditions de vie des nigériens. Il s’agira de se pencher sur les prix des denrées alimentaires notamment le riz et le mil pour les rendre accessibles à tous. Et surtout d’entreprendre des mesures rigoureuses pour lutter contre les dépenses ostentatoires observées lors des cérémonies de mariage

En effet, les mariages au Niger nécessitent une régulation de l’état comme cela a été le cas dans les années 80, lorsque le président kountché a fixé la dot et interdit certaines ripailles qui étaient en vogue lors des cérémonies de naissance.

Nous pensons qu’il est temps d’interdire, les rôtis, mechouis et autres dépenses de prestige lors de la réception de la dot; interdire les uniformes de mariage, réglementer les dépenses lors des petits déjeuners et déjeuners ; interdire les valises du jeune marié et autres, interdire le hawrandi ( pratique qui consiste à amener un veau et plusieurs sacs de riz et autres aux parents du jeune marié), interdire le gara( pratique qui consiste à amener plusieurs sacs, produits alimentaires et une somme d’argent au jeune marié); etc.

Il s’agira de mettre de l’ordre à ce niveau pour permettre aux parents et aux jeunes de souffler.

La refondation c’est aussi cela.

Zancen kasa ne, labou sanni no.

Tam tam info news