1,5 million de personnes sinistrées dont 1.3 million assistées par l’état

A la veille de la rentrée scolaire, le comité interministériel de prévention et de gestion des inondations s’est réuni hier pour faire le point de la situation des sinistrés dont la majorité occupe encore des classes qui doivent être libérées.

Présidée par le 1er vice-président, le ministre des transports et de l’équipement, le Col-major Salissou Mahaman, la 9ème réunion du comité national de prévention et de gestion des inondations s’est tenue ce mercredi 16 octobre 2024 dans la salle de banquet de la primature.

La situation des sinistrés à date, les appuis aux sinistrés et, les préparatifs de la rentrée scolaire étaient à l’ordre du jour de cette 9ème rencontre.

Ainsi, à la date du 16 octobre 2024 on dénombre 1.447.525 personnes sinistrées.

Dans le cadre de l’assistance à ces sinistrés, à la date du 15 octobre 2024, le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, à travers la CCA, a appuyé 190.812 ménages totalisant 1.397. 665 personnes sinistrées dans les 8 régions, soit environ 97% de la cible et ce sur fonds propres de l’Etat.

La 15ème et la 16ème vagues d’appuis sont en cours de traitement par l’OPVN, indique le Comité.

Concernant les produits non alimentaires, il a été distribué lors des toutes premières vagues d’appuis, 2865 moustiquaires, 2265 couvertures, 2599 nattes plastiques, 7201 pagne atampa, 900 seaux.

Pour ce qui est de la rentrée scolaire, a poursuivi le Comité de prévention et de gestion des inondationles, »les préparatifs se poursuivent activement, les fournitures scolaires sont en cours d’acheminement dans les régions et les cadres déconcentrés autour des gouverneurs des régions, s’affairent pour une rentrée conformément au calendrier établi.

S’agissant du cas précis de la ville de maradi, selon les informations recueillies, c’est le comité de crise créé auprès du sultanat et qui était chargé de venir en assistance aux sinistrés d’inondation qui a pris en charge la question de la libération des classes.

Ainsi, trois équipes ont sillonné les 29 sites recensés pour sensibiliser les familles que le délai rallongé pour la rentrée arrive à échéance le 28 octobre prochain.

Par conséquent, les sinistrés doivent songer à libérer les écoles.

Quatre possibilités leur ont été offertes.

Il s’agit de demander une assistance auprès de leur famille pour construire une bâtisse provisoire ou définitive ; Chercher une nouvelle maison à louer pour qui sont en mesure de le faire ; solliciter une assistance des voisins ou un membre de la famille afin de trouver un endroit pour se reloger en attendant une solution définitive ; ou bien se diriger vers le camp de sinistrés sis à la nouvelle direction régionale de douane et OPVN.

Les sinistrés ont bien accueilli ces propositions et ils ont même adressé leur reconnaissance aux autorités administratives et au sultanat de Maradi pour leur implication dans la gestion de cette crise depuis le début de la catastrophe.

