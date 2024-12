Présidentielle ghanéenne : douze candidats, deux favoris

Les présidentielles de tous les dangers auront lieu demain au Ghana. Dans ce pays, connu pour sa vitalité politique, les esprits sont surchauffés et tout est possible demain.

Au Ghana en pleine effervescence pour l’élection présidentielle de samedi, l’ancien président, John Dramani Mahama, du Congrès démocratique national (NDC), est un homme en mission, mais il doit faire face au successeur désigné du président sortant Nana Akufo-Addo, le Dr Mahamadu Bawumia, du Nouveau parti patriotique (NPP) au pouvoir.

Bien que l’économie ghanéenne ait récemment montré des signes de reprise dans le contexte d’un énorme volume de dettes, certains signes indiquent que de nombreux électeurs désenchantés pourraient préférer le retour du NDC, qui végète dans l’opposition depuis que Mahama a perdu face à Akufo-Addo il y a huit ans, rapporte l’agence africaine de presse.

Avec sa politique d’inclusion et les solides références démocratiques de M. Mahama, qui, en tant que président sortant en 2016, a concédé sa défaite et cédé le pouvoir à son grand rival politique, le NDC est prêt à revenir au pouvoir.

Plus de 18 millions de Ghanéens inscrits devraient se rendre aux urnes ce samedi 7 décembre 2024 pour élire un nouveau président et 275 parlementaires.

L’exercice de vote spécial, qui permet aux électeurs éligibles susceptibles d’être engagés dans des tâches liées aux élections, y compris les fonctionnaires électoraux, le personnel de sécurité et les professionnels des médias, s’est achevé le jeudi 5 décembre avec le vote dans les régions de l’Est et de l’Ouest.

Choc des titans politiques

Au cours des 32 dernières années, l’histoire politique du Ghana a été marquée par la prédominance du NDC et du NPP, à tel point que la présidence a alterné entre eux depuis le retour au multipartisme au début des années 1990.

Bien que douze candidats soient en lice pour la présidence, y compris des candidats indépendants, la véritable compétition se joue entre l’ex-président Mahama, un ancien professeur de lycée et parlementaire de 66 ans, et le Dr Bawumia, qui a travaillé comme économiste à la Banque centrale du Ghana avant d’en devenir le gouverneur adjoint en 2006.

M. Bawumia incarne la poursuite des politiques économiques et sociales d’Akufo-Addo, largement reconnues pour avoir apporté une certaine stabilité à la monnaie ghanéenne, le cedi, qui a perdu de sa valeur au fil des ans par rapport aux principales monnaies internationales.

M. Mahama et son entourage n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en ce qui concerne les performances économiques de l’administration du NPP. Il affirme que l’inflation galopante, bien que momentanément maîtrisée, n’a pas conduit à la stabilité monétaire et fiscale, et que les Ghanéens se sont retrouvés à gratter à la base du baril malgré un taux de chômage toujours élevé.

Alors que les chances de Bawumia dépendent presque certainement de la façon dont les Ghanéens perçoivent les performances du gouvernement qu’il sert en tant que vice-président sous la direction de son patron immédiat, Akufo-Addo, Mahama semble rajeuni malgré sa défaite lors du dernier scrutin présidentiel qui, selon lui, a été truqué en faveur du président sortant.

Le vice-président affirme représenter l’avenir du Ghana, qui ne doit pas se tourner vers le passé, symbolisé selon lui par Mahama. Il reste à voir dans quelle mesure cela convaincra les électeurs

Mahama , quant à lui, a mis en avant l’incapacité de son successeur et de son entourage à « redresser les torts » dans le secteur minier informel, connu sous le nom de galamsey, et imprégné de corruption officielle. Le candidat du NDC a promis d’interdire cette activité s’il est élu.

« Nous ne nous contenterons pas d’interdire la galamsey, nous arrêterons et poursuivrons les galamseyeurs », a-t-il déclaré lors d’un rassemblement dans la région de Bono il y a quelques semaines.

Auparavant, le président Akufo-Addo l’avait accusé de « souffler le chaud et le froid » sur cette question.

Le dirigeant ghanéen sortant, qui s’apprête à quitter ses fonctions pour le futur vainqueur, était en campagne pour le compte du principal rival de M. Mahama.

La galamsey étant un sujet brûlant de la campagne électorale, les militants ont insisté sur le fait que ce « génocide environnemental » qui a lieu dans les rivières, les lacs et les forêts du Ghana ne peut plus être ignoré ou balayé sous le tapis.

L’économie a été le principal thème du discours précédant l’élection de samedi et les analystes estiment qu’elle pourrait être une arme à double tranchant qui ferait le bonheur ou le malheur des deux principaux candidats, qui se sont efforcés de convaincre les électeurs qu’ils pouvaient remédier à tous les problèmes de l’économie.

En septembre, le bureau des statistiques du pays a déclaré que l’économie ghanéenne avait progressé de 6,9 % en glissement annuel au cours du deuxième trimestre 2024.

Cette croissance, la plus rapide depuis cinq ans, a été favorisée par l’expansion de plusieurs secteurs clés, tels que le cacao, l’or et le pétrole, durement touchés par les effets de la spirale de l’endettement.

Cependant, cela ne se traduit pas par des avantages tangibles pour le consommateur moyen ghanéen. Les prix des produits de base ont augmenté avant même que la pandémie de coronavirus ne frappe en 2019.

Nombreux sont ceux qui pensent que le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, mais aussi riche en pétrole et autres minéraux d’extraction, devrait faire mieux pour subvenir aux besoins de sa population. Toutefois, la question du leadership continue de jeter une ombre sur la gestion du pays.

Œuvrer pour une élection sans accroc

Alors que la tension monte à l’approche du scrutin, la Commission électorale du Ghana a assuré aux Ghanéens qu’elle était prête à organiser des élections libres et crédibles, et a appelé à la coopération de tous les citoyens pour que l’exercice soit couronné de succès.

Auparavant, Bawumia du NPP et Mahama du NDC avaient signé un pacte de paix dans lequel ils s’engageaient à ce que le scrutin se déroule sans violence.

L’Inspecteur général de la police (IGP), le Dr George Akuffo Dampare, a averti que la police ne tolérerait aucune intimidation et violence dans les bureaux de vote sous peine de sanctions sévères.

Lors de la réunion du groupe de travail national sur la sécurité des élections (NESTF) avec les partis politiques à Accra, il a averti que toute personne faisant preuve d’agressivité dans le but de provoquer la peur et la panique parmi les électeurs ferait l’objet d’une arrestation immédiate et de poursuites judiciaires avec toute la rigueur de la loi.

Il a également souligné que les agences de sécurité du pays « maintiendraient une tolérance zéro » pour tout comportement qui perturberait la paix et la sécurité du processus électoral.

« Nous ne tolérerons aucune intimidation ou violence à proximité des bureaux de vote. Si vous essayez d’intimider d’autres personnes, nous vous trouverons et nous vous arrêterons. Nous veillerons à ce que chaque Ghanéen se sente en sécurité au moment de voter », a-t-il déclaré.

Il a exhorté toutes les parties prenantes à donner la priorité à la sécurité du pays et à s’abstenir de toute action susceptible de troubler la paix lors du scrutin du 7 décembre.

L’IGP a également souligné l’importance d’une information transparente de la part des médias afin d’empêcher la diffusion de « fausses informations et de désinformations », en particulier à l’approche des élections.

Parallèlement, l’atmosphère politique au Ghana était impressionnante, certains partis politiques saluant les préparatifs des élections générales par la Commission électorale.

M. Evans Nimako, directeur de la recherche et des élections du Nouveau Parti Patriotique (NPP), a notamment fait l’éloge des agences de sécurité, des médias et des fonctionnaires de la Commission électorale (CE) pour leur rôle dans le vote spécial du 2 décembre 2024.

Dans le même ordre d’idées, M. Fifi Kwetey, secrétaire général du NDC, a exprimé sa satisfaction quant aux assurances données par les agences de sécurité et la Commission européenne pour garantir des élections pacifiques le 7 décembre.

M. Kwetey a assuré les parties prenantes que le parti veillerait à ce que ses membres et ses cadres respectent les instructions et maintiennent la paix avant, pendant et après les élections.

La signature de ce pacte, qui est devenu l’une des bonnes pratiques du processus électoral ghanéen, est un geste symbolique de la part des candidats à la présidence pour délivrer un message puissant aux fidèles du parti, aux partisans des candidats et à la population dans son ensemble, à savoir que la violence n’a pas sa place dans les élections démocratiques.

Les slogans « Pas de place pour les armes à feu, les couteaux, les armes blanches, les jets de pierre ou les coups lors des élections » et « votez avec votre tête et non en coupant les têtes » visent notamment à décourager la violence.

En signant le document, les candidats et les partis politiques se sont également engagés à respecter les grands principes du fair-play, à permettre le bon déroulement du processus électoral et à adhérer à l’État de droit pour la résolution de tout litige pouvant résulter des élections.

Mohamed Ibn Chambas, Haut représentant de l’Union africaine pour la réduction au silence des armes à feu en Afrique et président du groupe de haut niveau de l’UA sur le Soudan, a exhorté toutes les parties prenantes à faire preuve d’engagement et de détermination pour garantir des élections pacifiques, la non-violence et la justice, qui était le thème de la cérémonie de signature du pacte de paix.

Selon M. Chambas, lui-même ghanéen, les chefs d’État africains cherchent à construire un continent en paix avec lui-même et avec le reste du monde en adoptant l’initiative « Faire taire les armes »

(…) Ils souhaitent également léguer aux générations actuelles et futures un continent pacifique qui laisserait les conflits derrière lui pour se concentrer sur les questions urgentes du sous-développement, de la pauvreté, des inégalités et des défis pressants et existentiels de notre époque ».

Décrivant le chemin vers des élections pacifiques, crédibles, ouvertes, participatives et inclusives dont les résultats ne peuvent être rejetés, M. Chambas a indiqué que le Ghana était un exemple brillant, à partir duquel plusieurs pays frères ont, au fil des ans, adopté de nombreuses bonnes pratiques en matière de systèmes de gestion des élections, de technologie, d’innovation, de processus et de procédures.

Toutefois, M. Chambas a fait remarquer qu’un processus électoral crédible est une responsabilité partagée par toutes les parties prenantes.

La Commission électorale, le Service de police du Ghana et les agences de sécurité, les partis et autres activistes politiques, les médias et le pouvoir judiciaire ont désormais le poids du fardeau pour organiser des élections qui marqueront les esprits pour toutes les bonnes raisons. Une tâche pour laquelle il ne peut y avoir de complaisance, a averti M. Chambas.

D’ores et déjà, le monde entier a les yeux rivés sur le Ghana, alors que les observateurs électoraux de la sous-région, d’Afrique et d’ailleurs arrivent pour assister à l’un des scrutins les plus âprement disputés dans ce pays d’Afrique de l’Ouest de plus de 34 millions d’habitants.

Pour de nombreux observateurs, l’actuel président ghanéen a des accointances avec l’occident et serait donc un mauvais choix pour les progressiste africains.

Son opposant qui a promis de soutenir les états de l’AES dans leur combat pour la souveraineté de l’Afrique bénéficie d’un soutien certain des populations sahéliennes.

Par Tam tam info News