L’Université de Tahoua organise un colloque international sur la Souveraineté des États de l’Alliance du Sahel

L’Université Djibo Hamani de Tahoua organisera, du 11 au 12 décembre 2024 sous le haut patronage du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique, un colloque international sur la Souveraineté des États de l’Alliance du Sahel, a appris le correspond régional de l’ANP auprès du conseiller en communication et relations publiques du Recteur de ladite université.

Le thème retenu pour ce colloque international de décembre 2024 est : « État et souveraineté : Enjeux, Défis et Perspectives pour les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) », précise-t-on.

Deux jours durant, indique-t-on, différents panels seront animés par des éminentes personnalités et des enseignants-chercheurs. Ils seront notamment axés sur : « Défense, sécurité et souveraineté : la quête d’autonomie stratégique » ; « Gouvernance politique et souveraineté » ; « Défis socio-économiques et souveraineté », ou encore « AES : Instrument de souveraineté et de développement ».