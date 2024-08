Rimbo transport voyageurs fait encore des siennes

Selon le témoignage d’une dame à travers une vidéo qui fait le buzz ce matin sur les réseaux sociaux, la compagnie des transports rimbo a repris ses mauvaises habitudes qui ont fait sa réputation dans les années passées.

En effet, selon cette dame, alors que la route bitumée Agadez- tahoua a été coupée par les intempéries, rimbo transport voyageurs a acheminé des voyageurs sur cette voie pour les abandonner au bord de la marée, tout en leur proposant de se débrouiller pour payer les passeurs qui vont les guider à travers ces eaux inconnues.

Or, de l’avis même des passeurs, cette mare a déjà emporté plusieurs personnes.

Ce qui est révoltant dans cette situation, c’est que la compagnie savait belle et bien que cette route est coupée et que toutes les autres compagnies passaient par l’axe Agadez-zinder.

Pourquoi Rimbo transport voyageurs s’est-elle entêtée à transporter des gens à leur Insu sur une voie sans issue et pourquoi veut-elle sacrifier des vies humaines innocentes ?

A vrai dire, au cours des 13 ans au pouvoir où le non droit et l’injustice régnaient, rimbo transport voyageurs et beaucoup d’autres compagnies de transport ont bénéficié du parapluie du régime pour se permettre tous les abus. Ces compagnies régnaient en maîtres absolus, ils avaient tous les droits, même celui de tuer des passagers et la justice était impuissante face à leurs agissements.

Aujourd’hui la donne a changé, le Niger est un Niger nouveau qui appartient à tous les nigériens. Les passes droits et autres arrangements machiavéliques sont terminés. Le nigérien a retrouvé sa voix au chapitre.

Une enquête sérieuse doit être menée par les autorités compétentes et les coupables châtiés conformément à la loi. Babu a gyara.

Par Ibrahim aghali (Contributeur Web)