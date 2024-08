Une dizaine de FDS complices de « terroristes » arrêtés

Des FDS en complicité avec des terroristes qui préparaient un assaut final contre le président du faso et ses collaborateurs ont été arrêtés selon le capitaine Ibrahim Traoré.

En effet, dans son adresse au personnel de la Présidence du Faso, diffusée par les canaux de son service de communication, le Capitaine Ibrahim Traoré a confirmé la rumeur concernant les « tentatives de déstabilisation ». « Les informations sont réelles », a déclaré le Président du Faso, assurant l’existence d’une « cellule dans un pays voisin dirigée par des services de renseignements occidentaux », avec des intentions funestes pour le Burkina.

Ces FDS en complicité avec des terroristes préparaient un « assaut final » contre le président Traoré et ses collaborateurs.

Les services de renseignements burkinabé ont mis à nu, des projets d’assassinats ciblés contre les dirigeants de la Transition, fomenté par des FDS en complicité avec des terroristes et des officiers vivant hors du pays.

Lors de la montée des couleurs à la présidence du Faso, le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a confirmé les rumeurs de tentatives de déstabilisation qui circulent depuis quelques semaines.

“Nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l’assaut final devrait avoir lieu à travers un recrutement d’agents à l’intérieur de nos rangs. Nous avons contenu la situation” , a expliqué le président du Faso dont les propos ont été rapportés par ses services de communication.

Selon lui, ces projets procèdent non seulement d’une guerre communicationnelle alimentée par la désinformation mais aussi d’une guerre économique, en passant par des plans d’assassinats ciblés et d’attaques lâches au sein des FDS et des acteurs de la veille citoyenne.

Le capitaine Ibrahim Traoré a indiqué que certaines personnes ont été arrêtées dont des FDS en complicité avérée avec des terroristes et des officiers qui manipulent depuis l’extérieur.

Le chef de l’État a exhorté les Burkinabè à la sérénité car la situation est sous contrôle.

Cette énième tentative de la 6ème colonne prouve si besoin en est, que les dirigeants de l’AES doivent redoubler de vigilance pour se protéger et protéger leur peuple.

La France chassée du sahel ne pardonnera jamais cet affront, qui l’a privé de sa vache à lait. Elle fera tout son possible avec l’aide de ses valets locaux et des traîtres pour déstabiliser la confédération des Etats sahéliens.

Vigilance accrue donc!

Par Tam-tam info News