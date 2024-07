Vers la réouverture de la frontière Nigero-Béninoise

Une forte délégation nigérienne, conduite par le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, le général de brigade Toumba Mohamed, et le ministre directeur de cabinet du CNSP, le docteur Soman Aboubakar, a séjourné à Cotonou au Bénin. Cette délégation a été dépêchée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

« Dans un premier temps, nous avons abordé le problème sécuritaire. Nous nous engageons à ouvrir la frontière, ce qui est le souhait de tout le monde. Cependant, cela doit se faire avec prudence pour éviter que les bandits n’attaquent les convois sur les axes frontaliers. Il est important que tous les pays concernés soient d’accord », a indiqué le chef de la délégation nigérienne.

Cette mission a atteint ses objectifs. « Nous allons retourner à Niamey pour rendre compte aux autorités et voir comment nous pouvons avancer. Nous rendons hommage aux anciens chefs d’État, le président Soglo et le président Yayi, qui ont œuvré pour la reprise du dialogue.



Cette situation ne peut pas durer indéfiniment, car au-delà de la politique, il y a deux peuples, le peuple du Niger et le peuple du Bénin, que l’histoire et la nature ont liés », a ajouté le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire aux préoccupations des ressortissants nigériens, préoccupations portées par les représentants du Haut Conseil des Nigériens au Bénin, du Conseil nigérien des utilisateurs de transport (CNUT), de la Chambre de commerce, des étudiants de l’ambassade et du représentant des transporteurs de marchandises.

Le général de brigade Toumba Mohamed et le docteur Soman Aboubakar ont rassuré les Nigériens vivant au Bénin que le CNSP prend en compte leurs préoccupations et celles du peuple nigérien en général pour un Niger prospère.

Il faut noter que plusieurs échanges ont eu lieu dans le cadre des relations entre le Niger et le Bénin.

Ainsi, dès l’aéroport international de Cadjehoun, le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, le général de brigade Toumba Mohamed, ainsi que le ministre directeur de cabinet du président du CNSP, le docteur Soumana Aboubakar, ont été bien accueillis par deux anciens présidents de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo ont eu un entretien avec des responsables béninois.

L’entretien a porté sur l’objet de la mission.

La délégation nigérienne s’est par la suite rendue à la présidence de la République du Bénin, où ils se sont entretenus à huis clos avec le président du Bénin, Patrice Talon, lors d’un long entretien de deux heures portant sur les relations entre le Niger et le Bénin, deux pays voisins dont les frontières restent fermées et l’exportation de pétrole brut interrompue.

Il convient de souligner que la présence des militaires français et d’autres points de désaccord ont été abordés au cours de l ‘audience.

La délégation nigérienne s’est également entretenue avec le ministre d’État béninois chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, en présence du ministre des Affaires étrangères et celui des Mines. Ces entretiens ont porté sur les relations entre le Niger et le Bénin, notamment sur la crise qui affecte cette coopération.



Deux heures de réunion ont permis d’échanger en profondeur sur les points divergents.

La délégation ministérielle nigérienne a rencontré la diaspora nigérienne pour échanger sur toutes les difficultés que rencontrent les Nigériens au Bénin.

Le ministre Toumba Mohamed a transmis le message du chef de l’État, le général de brigade Abdrahman Tiani, qui est à l’écoute des préoccupations des Nigériens vivant en terre béninoise.



En conclusion, le général Toumba a indiqué que le

CNSP, tient à la sécurisation des frontières du Niger, y compris celle du Bénin, et à l’amélioration des conditions de vie de ses ressortissants afin qu’ils puissent mener leurs activités dans des conditions sûres et bénéfiques.