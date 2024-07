Plus de 49 milliards F CFA recouvrés

La lutte contre la corruption et les infractions assimilées constitue l’une des priorités du CNSP et du gouvernement.

C’est à ce titre d’ailleurs que la COLDEFF a été créée pour démasquer les voleurs en cols blancs. Cette commission vient de présenter son bilan après presqu’un an de fonctionnement.

La Commission de Lutte contre la Délinquance Economique, Financière et Fiscale COLDEFF a recouvré plus de 49 milliards de FCFA au titre des biens compromis de l’Etat, a annoncé l’institution dans son bilan annuel rendu public hier, jeudi 25 juillet 2024.

’Le tableau de recouvrement affiche à la date du 24 juillet un bilan global de Quarante-neuf milliards Cent cinquante-deux millions Cinq cent mille neuf-cent soixante un de francs CFA (49. 152 500. 961 FCFA)’’, est-il détaillé dans un document de la commission.

Ces montants incluent les paiements directs en cash, par chèque, par virement bancaire, les encours ainsi que les dations en paiement portant sur les compensations en nature, est-il précisé.



’’Ce résultat est en grande partie le fruit du soutien politique sans faille et de la confiance chaque fois renouvelée dont fait preuve le Président du CNSP qui a d’ailleurs réservé sa toute première visite sur terrain, au siège de ladite Commission le 13 décembre 2023 afin d’assurer les membres de la Commission de sa confiance et de son ferme soutien dans l’accomplissement de leurs nobles et louables missions au service du Niger’’, fait savoir la commission.

Dans son Message à la nation le 18 décembre 2023, le chef de l’Etat a réitéré son engagement indéfectible dans la lutte contre l’impunité et son ferme soutien à la CoLDEFF.



‘’La fuite de certaines personnalités et autres responsables d’institutions mis en cause dans des dossiers portant sur d’importants préjudices’’ a eu un impact négatif sur le bon déroulement du travail, et surtout sur les résultats enregistrés dans le recouvrement des fonds indûment soutirés à l’Etat et à certains de ses démembrements’’, fait remarquer le rapport.

Toutefois, ‘’Les prochains jours s’annoncent très prometteurs en termes d’activité et de mobilisation de fonds’’ avec l’entrée dans une nouvelle phase de sa mission qui porte sur un méticuleux travail d’investigations en vue du traitement des dossiers relatifs à l’exécution des marchés publics de 2018 à 2022’’, apprend-on.

’Au terme d’un an d’exercice du pouvoir par le CNSP, les membres de la CoLDEFF, ayant toujours à l’esprit le sens de la responsabilité qui leur incombe et le souci de bien mériter la confiance placée en eux par le Président du CNSP, restent plus que jamais déterminés à poursuivre le combat contre la délinquance économique au Niger, en usant de tous les moyens légaux pour remettre l’Etat dans tous ses droits, et assouvir ainsi le besoin de justice fortement exprimé par le peuple nigérien souverain’’, affirme le document de la CoLDEFF.

Depuis l’avènement du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie au pouvoir le 26 juillet 2023, le Chef de l’Etat le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a lors de son tout premier message à la nation, fait ’’le serment de mettre fin au règne de l’impunité, notamment en s’attaquant résolument aux fléaux de la mauvaise gouvernance, avec en toile de fond la corruption et les détournements des biens publics’’.

La création par ordonnance le 13 septembre 2023 de la Commission de Lutte contre la Délinquance Economique, Financière et Fiscale (ColDEFF) traduit cette volonté de mettre fin à la situation de gabegie de remettre le Niger dans ses droits et rendre justice au peuple meurtri par tant de scandales financiers restés impunis.

Composée de 42 membres, La ColDEFF a pour mission, ’’mener des investigations sur tous les faits de délinquance économique, financière et fiscale sur l’ensemble du territoire national, recevoir et traiter les Rapports d’enquêtes économiques, financières et fiscales, et les procès-verbaux de passation de service, exploiter les rapports d’audit circonstanciés, recouvrer les avoirs dus à l’Etat et ses démembrements et enfin formuler des recommandations aux autorités compétentes’’.

La commission a pour président le colonel de la gendarmerie Abdoul Wahidou Djibo.

Malgré ce bilan somme élogieux, les nigériens attendent avec impatience la traque sans délai des malfrats et leurs complices.