29 août 2026 au Niger, une tentative de déstabilisation neutralisée…

Les événements survenus dans la nuit du 28 au 29 août 2026 à Niamey constituent l’une des crises les plus sérieuses depuis le 26 juillet 2023. Mais ils ont surtout démontré une chose, la capacité du Président de la République et Chef de l’État, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, et du CNSP à préserver l’État face à une tentative de rupture venant de l’intérieur même de l’appareil sécuritaire.

Les cibles visées étaient particulièrement sensibles, notamment la Base aérienne 101, les environs du Palais présidentiel et la Radiotélévision Nigérienne. Le choix de ces sites indiquait une volonté de contrôler simultanément les moyens militaires, le pouvoir politique et l’information nationale.

La tentative a échoué. L’État est resté debout.

Les forces loyalistes ont rapidement repris l’initiative et neutralisé les mutins. L’appui de l’Africa Corps russe a contribué de manière déterminante à la sécurisation de la Base 101 et au rétablissement du contrôle des autorités.

À cet appui est venu s’ajouter celui de l’Algérie, voisin et partenaire stratégique du Niger. À la demande des autorités nigériennes, Alger a déployé quatre avions de combat Su-30 accompagnés d’un avion ravitailleur. Cette présence a constitué un puissant signal de solidarité et de dissuasion. Elle renforçait la protection de l’espace aérien de Niamey et démontrait que la sécurité du Niger est désormais aussi considérée comme un enjeu de sécurité régionale par son voisin algérien.

Les révélations présentées le 1er septembre par le capitaine Roger Gabriel donnent à cette affaire une dimension extérieure. Elles évoquent des contacts, des communications et des relais susceptibles d’avoir soutenu l’opération. Ces éléments doivent encore être établis par les enquêtes compétentes, mais ils renforcent l’hypothèse d’une tentative dépassant le cadre d’une simple mutinerie.

Dans cette lecture, la France apparaît comme un acteur géopolitique particulièrement concerné par la rupture intervenue depuis 2023. Perte de ses positions militaires, éloignement politique, rapprochement du Niger avec la Russie et conflit autour de l’uranium ont profondément modifié les rapports de force.

Si les éléments recueillis par les autorités nigériennes confirment l’existence d’un soutien extérieur organisé, le 29 août pourrait alors être compris comme une nouvelle tentative de remettre en cause la trajectoire souverainiste du Niger.

La réaction de l’AES a également compté. Le Mali et le Burkina Faso ont réaffirmé leur soutien au Niger. Même si aucune intervention directe de leurs forces à Niamey n’est établie, la solidarité politique, sécuritaire et stratégique entre les trois pays constitue désormais un facteur de stabilité dans le Sahel.

Le 29 août révèle donc une nouvelle réalité. Le Niger dispose aujourd’hui de plusieurs niveaux de soutien stratégique. Les forces nigériennes assurent la défense directe du territoire. La Russie apporte une capacité militaire supplémentaire. L’Algérie offre une profondeur stratégique au nord. Et l’AES constitue un cadre de solidarité régionale.

Cette combinaison n’existait pas sous cette forme avant 2023.

La leçon est claire. La souveraineté ne se proclame pas seulement. Elle se défend lorsqu’elle est réellement mise à l’épreuve.

Le Niger doit maintenant tirer toutes les conséquences de cette affaire. Les responsabilités doivent être établies avec rigueur, les réseaux identifiés et les éventuelles connexions extérieures documentées.

Mais le résultat politique et stratégique est déjà évident.

Ceux qui espéraient faire basculer Niamey ont échoué. Le CNSP est resté en place. Les forces loyalistes ont repris le contrôle. La capitale n’a pas basculé.

Sous l’autorité du Général d’Armée Abdourahamane Tiani, le Niger vient de démontrer qu’il est désormais capable de défendre son État contre les menaces extérieures, mais également contre les tentatives de déstabilisation visant son cœur institutionnel.

Par Ousmane Jazy