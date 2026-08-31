Niamey–Alger : l’axe militaire qui redessine la carte…

La coopération militaire entre le Niger et l’Algérie prend une nouvelle dimension. Après l’arrivée, le 9 août 2026, de quatre hélicoptères (deux Mi-171 et deux Mi-24), une nouvelle étape vient confirmer le rapprochement stratégique entre Niamey et Alger. Ce dimanche 30 août 2026, quatre avions de combat Soukhoï Su-30, accompagnés d’un Iliouchine Il-76 de transport militaire et d’un Iliouchine Il-78 ravitailleur, ont atterri à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey.

Au-delà de la portée symbolique de ces appareils, cette mission illustre le renforcement concret des relations de défense entre les Forces Armées Nigériennes (FAN) et leurs homologues algériennes.



Dans un Sahel en pleine mutation sécuritaire et géopolitique, le Niger poursuit la diversification de ses partenariats stratégiques avec une priorité claire, celle de renforcer ses capacités opérationnelles et préserver sa souveraineté nationale.

Une cérémonie placée sous le sceau de la fraternité



La cérémonie d’accueil s’est déroulée en présence du Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine, du Général d’armée Salifou Mody, ministre d’État, ministre de la Défense nationale, du Général de division Moussa Salaou Barmou, Chef d’État-major des Armées, ainsi que de plusieurs hautes autorités civiles et militaires.

Dans son intervention, le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine a exprimé la pleine satisfaction du gouvernement nigérien face à ce geste d’amitié. Il a souligné qu’après les multiples accords de coopération signés entre le Niger et l’Algérie, Niamey a eu raison de renouer avec son voisin, son frère et son ami, rappelant que l’Algérie prend en compte la sécurité du Niger.

Niamey et Alger partagent bien plus qu’une frontière.

Plus, ils partagent un espace stratégique dont la stabilité exige coopération, vigilance et coordination. Le message est clair car confronté aux défis sécuritaires contemporains, le Niger consolide ses partenariats et affirme sa volonté d’entretenir une défense adaptée aux menaces.

La souveraineté, une exigence qui s’équipe et se défend.

La souveraineté ne se proclame pas seulement, elle se protège, s’équipe et se défend. En renforçant leur coopération militaire, Niamey et Alger inscrivent leur espace commun dans une nouvelle architecture sécuritaire.

Par Tamtaminfo News