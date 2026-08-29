Niamey — Incident nocturne à la base 101 : foyers d’hostilités neutralisés, calme rétabli…

Niamey, 29 août 2026 — Dans la nuit de vendredi a samedi 29 août, vers 1h20 du matin, un incident grave , impliquant un groupe d’éléments de la base 101 de Niamey a été signalé à Niamey perturbant le sommeil des citoyens.

Selon un communiqué officiel rendu public aujourd’hui par le Ministre d’État, ministre de la Défense nationale, le Général d’armée Salifou Modi, des militaires en rupture avec les règles de discipline de l’armée ont séquestré certains de leurs camarades à l’intérieur de la caserne puis ouvert le feu sur plusieurs sites sensibles de la capitale.

Le communiqué précise que, grâce à la réaction rapide et coordonnée des Forces de défense et de sécurité, le mouvement d’humeur a été circonscrit dans les meilleurs délais.

Les autorités indiquent que les opérations engagées ont permis la reprise progressive du contrôle des emprises concernées et la neutralisation des foyers d’hostilités.

Le Ministre d’État a salué la promptitude et le professionnalisme des unités intervenues et a assuré que l’ensemble des mesures nécessaires étaient prises pour rétablir définitivement l’ordre, identifier les instigateurs et engager les poursuites disciplinaires et judiciaires appropriées.

Les autorités invitent la population au calme et à la prudence, tout en indiquant que la situation est désormais totalement sous contrôle.

Les services de sécurité appellent également à faire confiance aux informations officielles et à éviter la diffusion de rumeurs susceptibles d’altérer la quiétude publique.

Par Tamtaminfo News