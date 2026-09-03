Niamey apaisée : maturité citoyenne et dévouement des FDS au service de la paix…

Au lendemain de la tentative du coup d’état déjouée dans la nuit du 28 au 29 août, on constate tous avec soulagement que la vie a très vite repris son cours à Niamey. Malgré la gravité des événements et l’inquiétude légitime, le calme est là, chacun vaque paisiblement à ses occupations et la sérénité prévaut.

Ce retour rapide à la normale montre toute la maturité de notre population, capable d’absorber les chocs sans jamais céder à la panique. C’est aussi le fruit du travail vigilant et du dévouement de nos Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sur le terrain : qu’Allah veille sur elles, fortifie leur courage et les unisse toujours davantage pour préserver notre pays.

Ce retour à la sérénité illustre également la maturité de notre population, capable d’absorber les chocs sans jamais céder à la terreur. Il témoigne avec force de la résilience, du sang-froid et de la vaillance séculaire des Nigériens. Face aux tumultes, la plus éclatante des victoires réside toujours dans la solidarité entre le peuple et ses défenseurs.

Quoi qu’on dise, nous avons une fierté légitime à puiser dans le courage et l’histoire de notre peuple, ce courage noble et silencieux qui se transmet intact d’une génération à l’autre. En surmontant les défis majeurs sans fléchir, notre Nation démontre sa dignité, raffermit son unité et affirme une souveraineté chèrement reconquise. La véritable souveraineté ne s’impose pas de l’extérieur ; elle se bâtit chaque jour par nos propres choix, par la fidélité à notre culture et par notre refus catégorique de ne laisser quiconque confisquer notre destinée.

Puisse la paix, la concorde et la sécurité s’enraciner durablement dans nos foyers et sur toute l’étendue de notre territoire.

Qu’Allah, par sa grâce infinie, accorde à nos esprits une lumière issue de sa propre Lumière : une lumière vive qui dissipe le doute, aiguise notre discernement et nous éclaire pour reconnaître sans illusion nos véritables alliés et démasquer ceux qui nous veulent du tort.

Une lumière qui répande l’apaisement et le contentement au rythme même des battements de nos cœurs, afin que nos pas restent fermes sur la voie de Dieu et que nous ne soyons jamais ébranlés par les vents contraires.

Que chacun de nos instants soit sanctifié par l’évocation sincère d’Allah, le Souverain suprême, et que nos humbles prières continuent d’attirer sur le Niger les bienfaits et la protection du Majestueux, le Très-Haut.

Qu’Allah garde nos FDS unies et fortes, préserve notre pays, bénisse notre peuple, guide nos pas vers la paix et la joie, répande ses bienfaits et sa grâce chaque jour sur le Niger. Amen !

Par Moustapha kadi Oumani