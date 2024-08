50ème Conférence de l’OCI à Yaounde : la lutte contre la pauvreté et l’insécurité au centre des préoccupations…

La 50ème conférence des ministres des Affaires étrangères de l’OCI a débuté ses travaux ce matin à Yaoundé au Cameroun.

Placée sous le thème phare de « Développer les infrastructures de transport et de communication intra-OCI : Un instrument clé dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité », la session durera du 29 au 30 août 2024.

La rencontre est présidée par S.E. Joseph Dion Ngute Premier ministre camerounais. Elle a rassemblé les chefs de la diplomatie des pays membres de l’OCI, ainsi que les organisations internationale témoignant de l’importance accordée aux discussions autour des infrastructures et de leur rôle pivotal dans le développement économique et social des nations islamiques.

Le Soudan et la Palestine sont des sujets d’actualité qui pourrait être traités ce aujourd’hui au cours de la séance de huit clos.

Dans un contexte international où la coopération et la solidarité sont plus que jamais nécessaires, le Niger entend une nouvelle fois démontrer son engag

(OCI).

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Son Excellence Monsieur Bakary Yaou Sangaré qui prend part à ses assises mettra à profit son séjour pour défendre les intérêts du Niger.

En effet, en résonance avec les idéaux de l’OCI, notre pays s’accorde à reconnaître l’importance de bâtir des infrastructures solides pour faciliter les échanges entre les pays membres, tout en mettant en avant les enjeux liés à la pauvreté et à l’insécurité.

Le rôle du Niger, sous la conduite du cnsp et du gouvernement, s’est affirmé comme déterminant dans la consolidation des relations intra-OCI visant à apporter des solutions a la situation difficile au sein des communautés de la Oumma Islamique.

Comme toujours, le Niger a plaidé et plaidera pour une coopération renforcée entre les États membres, visant à créer un cadre favorable au développement partagé et à la sécurité collective.

Cette conférence représente une étape cruciale dans l’assistance aux pays faisant face à des défis similaires et offre une plateforme pour le Niger de revendiquer son rôle actif dans les dialogues internationaux sur les questions d’importance islamique et humanitaire.

Le Niger, à travers son engagement diplomatique, illustre sa volonté de contribuer à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement au sein de la communauté islamique.

