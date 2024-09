Une grande pensée pour la ville de Maradi , capitale du Katchina.

La ville de Maradi est encore victime d’une inondation qui est devenue récurrente du fait de manque des canaux d’évacuation des eaux de pluie.

Les grands travaux de Maradi Kollia réalisés à l’ occasion de la fête tournante par région en vue de moderniser les capitales des régions étaient un grand échec pour le cas de la ville de Maradi.

Maradi a manqué le rendez-vous.

Nous l’avons dit, il ya aujourd’hui plus de trois ans, il a manqué du

professionnalisme dans la conduite et la supervision des travaux de la modernisation de la ville, dénommée , Maradi Kollia, Maradi la coqette .

Il a manqué, entre autres , des éléments d’assainissement destinés à recueillir les eaux de pluie pour les orienter à travers des tuyaux de descente vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales .

C’est une grave défaillance !

La construction des ouvrages et des immeubles est mal exécutée.

Les citoyens de la ville sont aujourd’hui victimes des négligences coupables dans la conduite des travaux de Maradi Kollia.

Des milliards de francs CFA ont été investis pour rien !

Nous présentons nos vives compassions aux victimes de ces inondations récurrentes du fait de l’incompétence de certains compatriotes qui avaient la responsabilité de conduire les travaux de la modernisation de la ville de Maradi, capitale de Katchina.

Nous présentons nos condoléances les plus émues aux familles endeuillées.

Nous l’avons déjà dit , il y a plus de trois ans, des travaux pour la reprise des canaux d’évacuation des eaux étaient plus que nécessaires .

Maradi est victime de l’insouciance des différents responsables chargés de conduire et de superviser les travaux de voirie et de l’assainissement, qui s’étaient succédés à la tête de la ville .

Maradi subi aujourd’hui les conséquences d’une mauvaise gestion des travaux de Maradi Kollia.

Que des gâchis ! Œuvre de tant de jour, effacée en un seul jour du fait de l’incompétence de certains nigériens !

Gouverner c’est prévoir, c’est anticiper pour bien agir , ne pas prévoir, c’est faire courir des risques à ses administrés.

Nous sommes de tout cœur ❤ avec les habitants de Maradi, que Dieu le Tout puissant facilite les choses , donne le courage et le moral nécessaires pour permettre aux autorités actuelles de la ville de Maradi de pouvoir bien sauver les meubles, et surmonter ces douloureuses épreuves.

C’est le Niger qui gagne !

Par Issoufou B KADO MAGAGI.