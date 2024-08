L’axe Niamey- Alger revitalisé et dynamisé.

Le Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, arrivé depuis dimanche soir à Alger pour une visite officielle à la tête d’une importante délégation a été reçu en audience aujourd’hui par le président algérien.

La délégation nigérienne, est composée, outre le Premier Ministre, du Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale, le Général de Corps d’Armée Salifou Mody, du Ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le Colonel-Major Abdourahamane Amadou, du Ministre des Transports et de l’équipement, le Colonel-Major Salissou Mahaman Salissou, du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, Monsieur Bakary Yaou Sangaré.

Le Ministre, Directeur de Cabinet du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Dr Soumana Boubacar et le Ministre de la Communication, des Postes et de l’économie Numérique, Monsieur Sidi Mohamed font également partie de la délégation du Premier Ministre Lamine Zeine.

Le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi à Alger, le Premier ministre de la République du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, qui lui a remis une lettre du président du Conseil militaire du Niger, M. Abdourahamane Tiani.

Hier, lundi, le Premier ministre Zeine s’est exprimé face à la presse algérienne, à l’issue de sa rencontre avec le président du sénat. Il dit « sa fierté des relations historiques liant son pays avec l’Algérie », saluant « les efforts considérables déployés par l’Algérie pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région et en Afrique, ainsi que son soutien constant au peuple nigérien pour surmonter les crises qu’il a traversées ».

Il a salué, à cette occasion, « la position du Président Abdelmadjid Tebboune qui rejette toute intervention militaire au Niger », affirmant que les Nigériens considèrent l’Algérie comme « un modèle, eu égard à son histoire révolutionnaire contre le colonialisme ».

Les relations bilatérales entre le Niger et l’Algérie reposent, a-t-il ajouté, sur « les principes de fraternité, d’amitié et de bonne entente ».

Zeine a exprimé « son admiration pour l’engagement de l’Algérie à respecter la souveraineté de tous les pays rejetant et refusant toute intervention dans les affaires internes des Etats », mettant en avant les aspirations de son pays pour « une coopération économique prometteuse avec l’Algérie, en adéquation avec la profondeur et la force des relations entre les deux pays ».

Pour sa part, le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, selon un communiqué du conseil a des Mahaman qui effectue une visite officielle en Algérie, indique un communiqué du Conseil a passé en revue « l’état et les perspectives des relations fraternelles et historiques entre l’Algérie et le Niger, basées sur le respect mutuel, la solidarité, la bonne entente et le bon voisinage.

La rencontre a également permis d’échanger les points de vue et de débattre la situation qui prévaut dans la région du Sahel, zone marquée désormais par des conditions exceptionnelles, auxquelles il faut ajouter les circonstances qui dominent la scène provoquant l’instabilité tout autant que les mutations rapides et effrénées prévalant dans le monde », précise la même source.

Goudjil a évoqué « les principes africains qui unissent les pays et les peuples du continent », soulignant que l’Algérie considère le Niger comme « un pays proche géographiquement, historiquement, humainement et diplomatiquement ».

Il a exprimé « le désir de l’Algérie de renforcer les relations bilatérales fraternelles avec le Niger en les faisant progresser à travers des échanges de visites de haut niveau et toutes les démarches diplomatiques appropriées pour revitaliser la dynamique entretenue par les deux peuples depuis de nombreuses années ».

Le président du Conseil de la nation a réitéré, par la même occasion, « la position constante de l’Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, inspirée par ses expériences pionnières en matière de solutions pacifiques aux crises ».

Il a également réaffirmé « l’engagement de l’Algérie envers les valeurs de dialogue et de réconciliation nationale, sa fermeté contre toute ingérence dans les affaires intérieures des Etats, ainsi que son plaidoyer continu en faveur de l’indépendance des décisions politiques et économiques des pays africains ».

Il a, en outre, souligné « l’opposition de l’Algérie au colonialisme et son soutien au droit des peuples à l’autodétermination en permettant aux peuples palestinien et sahraoui de bénéficier de leur droit à la protection, à la souveraineté et à l’indépendance », affirmant que « ces principes constituent les priorités de la diplomatie algérienne sous l’égide du Président Abdelmadjid Tebboune ».

Lors de cette audience, M. Goudjil a également souligné « l’importance de la coopération et de la coordination entre les deux pays amis pour faire face aux dangers menaçant la région du Sahel et les tentatives malveillantes émanant de pays ayant un passé et un présent colonial connu ».

Il a appelé, à cet égard, à « intensifier les efforts et à unifier les visions pour éviter à la région les conséquences graves d’insécurité et d’instabilité, telles que la propagation du terrorisme, la criminalité organisée et la recrudescence de l’immigration illégale ».

Il a souligné, par ailleurs, « la nécessité de poursuivre la coopération économique et de développement entre les deux pays et de la concrétiser grâce aux projets d’investissement communs ».

Dans un contexte de tension régionale au Sahel, notamment suite à l’entrée de la Russie dans la région et aux nombreux coups d’Etat, le Premier ministre nigérian Mohamed Lamine Zain s’est rendu en Algérie avec son ministre de la défense, le général de corps d’armée Salifou Modi.



La visite officielle du premier ministre fait suite à une visite similaire effectuée il y a quelques jours par le ministre algérien de l’énergie et des mines, Mohamed Arkab, au Niger pour examiner le développement du gazoduc africain reliant le Nigeria à l’Europe, qui passe par le pays sahélien.

Lors de la visite de la délégation nigérienne à Alger, le Premier ministre algérien Mohamed Nadhir Arbawi a souligné « l’importance particulière » que le président Abdelmadjid Tebboune accorde au développement des relations bilatérales « avec la République sœur du Niger », mettant en exergue « les relations historiques fraternelles qui unissent les deux pays et les deux peuples frères ».



Dans un communiqué, Al-Arbawi a également ajouté que « les deux pays aspirent à réaliser une coopération bilatérale qui atteigne de meilleurs niveaux dans le cadre des mécanismes bilatéraux et à travers l’échange de visites de haut niveau, afin de mettre en œuvre les programmes de coopération existants et d’achever les projets de développement conjoints ».



‘LAlgérie a tissé des liens plus étroits avec le Niger par le biais de visites officielles depuis le coup d’État militaire contre le président Mohamed Bazoum, bien que le cnsp ait rejeté l’initiative de médiation proposée par Alger.



Les dirigeants des deux pays semblent déterminés à maintenir leurs relations bilatérales, notamment en ce qui concerne les infrastructures et les projets économiques, tels que le gazoduc africain.



Les autorités algériennes ont souligné que la visite des ministres nigériens « revêt une grande importance », indiquant que l’Algérie a toujours joué un rôle déterminant dans les efforts de développement par son attitude positive à l’égard du Niger, « surtout dans les moments difficiles ». L’Algérie a également profité de cette visite pour souligner que le Président Tebboune rejette toute intervention militaire au Niger.



Sur le plan militaire et sécuritaire, devenu un pilier important dans les relations entre les deux pays, le chef d’état-major de l’armée algérienne, le général de corps d’armée Saïd Chengriha, a reçu le ministre nigérien de la défense, le général de corps d’armée Salifou Modi.

Selon un communiqué du ministère algérien de la Défense, Chengriha a considéré cette visite comme une preuve de la volonté des deux parties de « renforcer la coordination sécuritaire et la coopération militaire bilatérale entre les armées des deux pays ».

Le chef d’état-major de l’armée algérienne a également souligné que son pays est convaincu que la solution aux problèmes internes des pays africains ne peut se faire qu’en interne « à travers les compétences, les capacités et les forces des pays du continent ».



Pour sa part, le général de corps d’armée Salifou Modi a souligné « le consensus des vues des deux parties sur l’ensemble des questions sécuritaires abordées lors des entretiens bilatéraux » et son espoir de « renforcer les relations de coopération entre son pays et l’Algérie, basées sur la concertation et le respect mutuel ».

Par Tam-tam info news