À New York, le Premier ministre mobilise la diaspora nigérienne au service du développement national…

En marge des travaux de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Son Excellence Ali Mahamane Lamine Zeine a tenu, à New York, une rencontre de travail avec des représentants de la diaspora nigérienne établie en Amérique du Nord.

Le Premier ministre était accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré, ainsi que de l’ambassadrice du Niger aux États-Unis, Mme Aïssata Clémence Baré.

Organisée à l’initiative du Haut Conseil des Nigériens de l’Extérieur aux États-Unis (HCNE-USA), cette rencontre a permis d’échanger sur la contribution de la diaspora aux efforts de développement du Niger et sur les moyens de renforcer davantage son implication dans la vie économique et sociale du pays.

Au cours des échanges, M. Ali Mahamane Lamine Zeine a souligné l’importance de l’unité, de la solidarité et de la cohésion entre les Nigériens, où qu’ils se trouvent.

Il a rappelé que la diaspora constitue une force vive de la Nation et qu’elle peut, grâce à son expérience, ses compétences et son engagement, contribuer pleinement au développement du Niger et à la défense de ses intérêts.

Le Premier ministre a salué la qualité des échanges et remercié les ressortissants nigériens établis en Amérique du Nord pour leur attachement constant à leur pays, ainsi que pour leur disponibilité à accompagner les efforts de développement national.

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