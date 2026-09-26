Niger–Algérie : Bakary Yaou Sangaré et Ahmed Attaf réaffirment leur volonté de renforcer la coopération bilatérale…

En marge de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, S.E.M. Bakary Yaou Sangaré, s’est entretenu, jeudi 24 septembre 2026 à New York, avec son homologue algérien, M. Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux responsables d’examiner les perspectives de consolidation et de renforcement des relations de coopération et de partenariat entre la République du Niger et la République algérienne démocratique et populaire.

Les échanges ont notamment porté sur la poursuite de la dynamique de coopération dans plusieurs secteurs d’intérêt commun, dans le cadre d’une approche fondée sur le dialogue, la concertation et la recherche de partenariats mutuellement bénéfiques.

À travers cette entrevue, le Niger et l’Algérie réaffirment leur volonté de donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales et d’approfondir leur coopération au service des intérêts des deux peuples.

La rencontre témoigne également de l’importance accordée par les deux pays au renforcement de leurs liens historiques et à la promotion d’une coopération durable, fondée sur la solidarité, la confiance et le respect des intérêts réciproques.

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