Sahel : « Une ingénierie cynique de recolonisation », tonne le Premier ministre du Niger à l’ONU…

Devant la 81ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre du Niger, S.E. Ali Mahamane Lamine Zeine, a, au nom du président de la République, chef de l’État, le général d’armée Abdourahame tiani et du Niger, livré un réquisitoire sans concession contre ce qu’il qualifie de « conspiration visant la recolonisation du Sahel ».

Son intervention, prononcée le 25 septembre 2026, a marqué les esprits par sa vigueur et sa clarté stratégique.

Le Premier Ministre a interpellé la communauté internationale sur un paradoxe persistant : celui d’une Afrique présentée comme « pauvre » et dépendante de l’aide extérieure, alors même que ses richesses sont « volées et/ou séquestrées au bénéfice d’autres agendas ».

« Comment restaurer la confiance quand, pendant des décennies, on a entretenu, par la propagande, l’idée d’une Afrique pauvre, condamnée à survivre grâce à l’assistance d’une prétendue générosité internationale ? », a-t-il demandé.

Pour M. Zeine, la crise sécuritaire au Sahel ne relève ni d’une « simple rébellion armée », ni d’une « guerre de religion », encore moins d’une « fatalité issue de nos propres faiblesses ».

Il y voit plutôt une « ingénierie cynique de recolonisation, habillée des oripeaux de l’extrémisme, mais dont la motivation réelle se trouve ailleurs : dans la convoitise de nos ressources ».

Dans la foulée, le Premier ministre a dénoncé une « entreprise perfide de déstabilisation du Sahel central », qu’il attribue à la France, « avec la complicité active de l’Ukraine et deux autres pays ». Refusant toute « tutelle », il a accusé Paris d’agir souvent par le biais de « proxys locaux, de réseaux et de complicités ».

« Je le dis avec solennité du haut de cette tribune : le Sahel voit. Le Sahel entend. Le Sahel retient et le Sahel comprend », a-t-il martelé. « Notre Sahel est déterminé à défendre sa liberté, ses ressources et sa dignité, quel qu’en soit le prix. Notre Sahel est en guerre de libération contre une conspiration visant sa recolonisation. »

Le Premier ministre Zeine a salué l’Alliance des États du Sahel (AES) regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger comme une « lumière » et l’aboutissement d’un « long combat historique » de ses peuples contre la colonisation et le néocolonialisme.

Cette intervention s’inscrit dans une stratégie diplomatique commune des trois pays de l’AES, qui entendent « porter eux-mêmes leur voix » et « corriger les narratifs » sur leur espace confédéral, sans laisser d’autres acteurs parler à leur place.

« Nous ne demandons pas la permission d’exister », avait lancé plus tôt S.E. Ali Mahamane Lamine Zeine. « Nous ne sommes pas contre le monde, mais nous sommes désormais maîtres de notre trajectoire. »

Par Tamtaminfo News