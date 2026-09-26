La chargée d’affaires des États-Unis marque sa prise de fonction à Niamey par une célébration des 250 ans d’indépendance américaine »…

La nouvelle chargée d’affaires de l’Ambassade des États-Unis au Niger, SEM Colleen Crenwelge, a marqué sa première semaine à Niamey par une réception de rentrée célébrant les 250 ans de l’indépendance américaine.

Autour des hymnes nationaux, d’un discours d’ouverture et de vœux échangés, l’événement a réuni responsables du gouvernement nigérien, membres du corps diplomatique et partenaires de l’Ambassade.

Arrivée à Niamey il y a seulement quelques semaines, Colleen Crenwelge a d’emblée insisté sur la chaleur de l’accueil nigérien, qu’elle a dit avoir ressentie comme une forme d’« hospitalité légendaire » faisant écho à celle de son État d’origine, le Texas.

« On m’avait prévenue de la chaleur, mais je dois avouer que la chaleur de l’accueil nigérien a largement surpassé celle du soleil », a-t-elle déclaré, posant ainsi le ton d’une diplomatie attentive au respect mutuel et à la proximité humaine.

Le 4 juillet 2026, les États-Unis ont célébré le 250ᵉ anniversaire de leur indépendance, un « jalon d’une telle importance » qu’il justifie, selon la chargée d’affaires, une fête qui dure toute l’année.

Elle a rappelé que l’histoire américaine n’est pas celle de la perfection, mais d’une « quête constante et résiliente vers le progrès », portée par des personnes d’horizons divers apprenant les unes des autres.

Tout en reconnaissant que 250 ans ne sont « qu’un instant fugace » au regard de l’histoire profonde du Niger et du Sahel, elle a souligné le caractère universel des valeurs de résilience, de communauté et d’espoir en un avenir meilleur.

Au cœur du discours, l’affirmation d’un partenariat durable entre Washington et Niamey, fondé sur un « respect mutuel absolu ».

Colleen Crenwelge a exprimé son « immense respect » pour le Niger, son patrimoine culturel et son peuple, avant de réaffirmer que les États-Unis attachent une importance particulière à leur relation avec le pays.

« Un partenariat véritable et durable doit reposer sur un respect mutuel absolu. Cela exige de s’écouter mutuellement, de comprendre les perspectives propres de chacun, et d’œuvrer côte à côte pour dégager des points de convergence », a-t-elle indiqué, s’engageant personnellement à cultiver ce respect et à renforcer les liens d’amitié durant son séjour.

La réception, organisée en septembre, a été présentée comme une manière de « voir grand » et de prolonger l’esprit du 4 juillet au-delà d’une seule journée. Après les hymnes nationaux et le discours de la chargée d’affaires, la soirée s’est poursuivie autour de musique et de convivialité, dans un climat décrit comme chaleureux et ouvert.

« Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat au cours de l’année à venir », a conclu Colleen Crenwelge, invitant l’assistance à profiter de la soirée comme symbole d’une coopération renouvelée.

Par Tamtaminfo News