Coopération : visite d’État du général Abdel Fattah al-Burhan à Bamako…

Le président soudanais est en visite d’état au Mali. Au cours de son séjour de 48 heures, le général Al bourhane passera en revue avec son homologue malien l’état de la coopération entre les deux pays.

Cette mission, qualifiée de « visite d’amitié et de travail », a pour objectif principal de renforcer les relations bilatérales entre le Mali et le Soudan, deux pays confrontées à des défis politiques et sécuritaires similaires.

Le général Abdel Fattah al-Burhan, président de la Transition de la République du Soudan, est arrivé ce samedi 11 janvier 2025 à Bamako, la capitale malienne, pour une visite officielle de 48 heures.

Accueilli à sa descente d’avion par son homologue malien, le général Assimi Goïta, président de la Transition du Mali, le chef d’État soudanais va entamer une série de rencontres et de discussions stratégiques. Les deux dirigeants, placés à la tête de gouvernements de transition à la suite de crises internes majeures, entendent mettre à profit cette visite pour partager leurs expériences respectives en matière de gestion de la transition politique et de stabilisation nationale.

Le Mali et le Soudan partagent une histoire récente marquée par l’instabilité politique, les coups d’État militaires et les insurrections armées. Le Mali fait face depuis 2012 à une crise sécuritaire profonde liée à la montée en puissance des groupes jihadistes et des milices communautaires dans le nord et le centre du pays.

De son côté, le Soudan est plongé dans une guerre civile depuis avril 2023, opposant les Forces armées soudanaises (FAS), dirigées par le général al-Burhan, aux Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdan Daglo, dit « Hemetti ». Ce conflit, caractérisé par une violence extrême, a entraîné des milliers de morts et des déplacements massifs de populations, aggravant une crise humanitaire déjà critique.

Dans ce contexte, la coopération en matière de sécurité figure en tête de l’agenda de cette visite. Les deux chefs d’État ambitionnent de coordonner leurs efforts pour faire face aux défis sécuritaires et humanitaires auxquels leurs pays respectifs sont confrontés. Des accords bilatéraux pourraient être signés dans ce domaine, avec un accent particulier sur le partage d’informations et les stratégies de lutte contre les groupes armés transnationaux.m, rapporte l’agence africaine de presse.

Les grands axes de la coopération Mali-Soudan

Les principaux axes de la coopération Mali-Soudan durant cette visite porteront sur trois domaines clés. Sur le plan sécuritaire, les deux États, confrontés à des insurrections armées et à des menaces terroristes, entendent intensifier leur collaboration militaire par le partage d’informations et l’élaboration de stratégies communes contre l’insécurité transfrontalière. Sur le plan économique, des discussions sont prévues pour explorer des partenariats dans les secteurs de l’énergie, des mines et de l’agriculture, compte tenu des ressources naturelles considérables des deux pays. Enfin, la dimension culturelle occupera une place importante, avec la volonté de renforcer les échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la recherche, en mettant en valeur leur riche patrimoine historique commun.

La similitude des trajectoires politiques

Cette visite démontre des similitudes frappantes entre les trajectoires récentes des deux pays. Le Mali et le Soudan ont tous deux connu des coups d’État militaires aboutissant à des régimes de transition dirigés par des chefs militaires. Ces transitions ont été marquées par des défis similaires : une quête de légitimité politique, la nécessité de rétablir la sécurité et une pression internationale pour l’organisation d’élections démocratiques.

Cependant, les contextes diffèrent sur plusieurs points. Alors que le Mali bénéficie d’un certain soutien régional de la part de ses voisins ouest-africains, le Soudan reste isolé diplomatiquement, notamment en raison de la persistance du conflit entre les forces du général al-Burhan et celles de son rival « Hemetti ».

Les deux pays sont aussi des partenaires stratégiques de la Russie et sont en quête d’une souveraineté véritable.

Par Tam tam info News