Tchad : victoire du parti présidentiel aux élections couplées

Après sa victoire aux présidentielles, le parti du Maréchal du Tchad a raflé la mise lors des élections législatives et municipales.

Au Tchad, le parti présidentiel est sorti victorieux des élections couplées, selon les résultats provisoires. Les candidats ont cinq jours pour porter leurs réclamations devant le Conseil constitutionnel et la Cour suprême. Les résultats définitifs sont attendus le 31 janvier.

Les résultats provisoires des élections couplées du 29 décembre 2024 sont connus ce samedi 11 janvier 2025. Ils ont été proclamés par le président de l’Agence nationale de gestion des Elections (ANGE), Ahmet Bartchiret, au cours d’un point de presse. Les résultats sont consultables sur le site Web de l’ANGE, qui, pour le moment, est inaccessible au vu de l’intensité du trafic, rapporte l’agence africaine de presse.

Pour les législatives, les résultats proclamés placent le Mouvement Patriotique du Salut, parti présidentiel, en tête. Il est suivi du Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT-Le Réveil), de l’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), du Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP), du Parti pour les libertés et la démocratie (PLD) et le Parti paix et cohésion sociale (PCS).

Sur les 184 partis politiques qui ont présenté des candidats aux législatives, seulement 38 ont gagné des sièges.

Le taux de participation pour les législatives et les provinciales est de 51,56% ; celui des communales de 50,41%.

Selon le président de l’agence électorale, « ces taux de participation modérés reflètent l’engagement des électeurs face aux enjeux politiques actuels. »

Ces élections ont été boycottées par Les Transformateurs de l’ancien premier ministre de la transition, Succès Masra, et par le Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP), considérés comme des poids lourds de l’opposition.

Les élections couplées du 29 décembre 2024 marquent la dernière étape de la transition politique entamée à la mort du président Idriss Déby Itno en avril 2021. Elles permettront la mise en place de l’Assemblée nationale, du Sénat, de conseils communaux et des assemblées provinciales.

La base d’Abéché rétrocédée à l’armée tchadienne

Par ailleurs, après l’ultimatum fixé par le gouvernement tchadien pour le retrait des soldats tchadien au plus tard le 31 janvier 2025, la soldatesque française a quitté la base de Abéché.

À l’heure du retrait de la base militaire d’Abéché, la date butoir pour le retrait total des forces françaises du Tchad est fixée au 31 janvier.

Débuté le 10 décembre 2024, le retrait des forces françaises du Tchad prend un coup d’accélérateur. Après la base de Faya-Largeau à l’extrême-nord, la base d’Abéché, à l’est, a été rétrocédée ce samedi 11 janvier à l’armée tchadienne.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Armées, Général Issaka Malloua Djamouss et des officiers des armées française et tchadienne.

La prochaine et dernière étape est la rétrocession de la base Adji Kossey de N’Djaména, la plus grande.

Les accords de coopération militaire signés avec la France en 1978 et révisés en 2019 ont été dénoncés par le gouvernement tchadien en novembre 2024. Le président Mahamat Idriss Déby Itno les a qualifiés « d’obsolètes » et n’apportant « aucune valeur ajoutée » dans sa déclaration le 1er décembre 2024.

Lors de la réunion avec le comité chargé de coordonner le retrait, le Premier ministre Allah-Maye Halina a indiqué que la date butoir fixée au 31 janvier est non négociable.

Par Tam tam info News